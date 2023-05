Príncipe Harry y Meghan: 5 años de una boda que parecía de cuento y era de terror

El 19 de mayo del 2018 Gran Bretaña se paralizó para ver al hijo menor de Lady Di, el príncipe Harry, casarse con la divorciada actriz canadiense Meghan Markle. La boda parecía de ensueño y los novios no dejaron de sonreír en ningún momento. Muchos compararon el evento con la unión del príncipe William, el futuro rey de Inglaterra y hermano mayor de Harry, que además era padrino. Todo un sueño dorado hecho realidad.

Sin embargo, el mismo Harry se ha encargado de desmitificar la ceremonia que fue seguida por millones en el mundo, y ha revelado en su polémico libro En la sombra, que aunque él estaba feliz y su novia también, vivían un ambiente de tensión y comparación que pesaba bastante sobre los recién casados.

Harry se quejó en el documental de Netflix, Harry y Meghan, que resultó revelador para el público e incómodo para la parentela real, que su familia estuvo presionándolo antes de la boda para que todo saliera perfecto y que sufrió de una constante comparación con su hermano. “La suya fue impecable. Fue misión cumplida con William, así que dijeron: ‘a ver si ahora va bien con Harry y podemos decir lo mismo’”, dijo dejando al descubierto que no fue un cuento de hadas sino una escena de tensión como las que se viven en los relatos de terror.

La boda sin duda marcó el comienzo del fin de una buena relación entre Harry y el resto de su familia, que conforman la realeza británica. Aunque aparentemente hubo celebración por la unión, en realidad, Meghan no terminó de caer bien entre la nobleza. De hecho, cobró fuerza la teoría de que la distancia entre los hermanos Harry y William comenzó justamente antes de las nupcias cuando el futuro rey le aconsejó a Harry no tomarse en serio una relación con la ex actriz.

La unión, ocurrida en la iglesia San Jorge en el castillo de Windsor, fue el primer paso para la ruptura definitiva de la pareja con el resto de la familia que sería pública en el 2020 cuando los duques de Sussex decidieron apartarse por completo de la monarquía y los compromisos reales para llevar una vida normal fuera del país, que los suyos han reinado por siglos.

“Hoy mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y de su familia. Mi familia y yo apoyamos por completo el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una familia joven”. comunicó la reina Isabel cuando se hizo oficial el distanciamiento.

Harry y Meghan junto a sus hijos Archie y Lilibeth Fotografía por: Getty Images

En Estados Unidos donde los duques viven desde hace tres años, junto a sus dos hijos Archie y Lilibeth, se realizó la entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, que dejó mal situada a la realeza británica. Un documental para Netflix y una biografía confirmaría que Harry no tiene ningún interés en acercarse a los suyos, pero si que desea solidificarse en su matrimonio con Meghan, o darle gusto a ella, a quien se le acusa de ser la responsable de separar al benjamín de Lady Di de su entorno y su familia. También se le señala de haberlo manipulado hasta lograr que repudie e irrespete a su clan. Harry llegó a afirmar en el pódcast ‘Armchair Expert’, durante una entrevista con el humorista Dax Shepard, que su vida en Londres era “una mezcla entre Él show de Truman´ y estar en un zoológico”.

EL irreverente príncipe ha cumplido cinco años de bodas con su esposa, al tiempo que se ha convertido en poco querido entre los británicos, muchos de los cuales no le apuestan a que logre un matrimonio sólido y en lugar de ello se termine divorciando y arrepentido de las locuras que ha hecho por el amor de la actriz, que además ha cultivado fama de mentirosa y exagerada.

