Príncipe Harry se arrepintió de publicar su nuevo libro. No quiere más desprecio

El 10 de enero del 2023 salió a la venta Spare, traducido como En la sombra en español, el esperado libro autobiográfico del Príncipe Harry que prometía dar información sensible y reveladora, como al final sucedió. Y aunque el hijo menor de la recordada Lady Di sabía que esto iba a causar malestar en su familia, no previó que podría ser la causa definitiva que cerraría su relación con su parentela real.

Escrita por J. R. Moehringer y publicada por Penguin Random House, Spare es un recuento de las memorias del príncipe Harry que dejan muy mal parada a su familia, a pesar de que ciertos hechos eran sospechados por el público. “Siempre fui el segundo. El repuesto. La sombra, el plan B. Llamado a ser el apoyo y respaldo de mi hermano mayor... el que nunca sería el rey”, afirmó sobre su papel en la familia.

Sobre su hermano el Príncipe William escribió, “Siempre hemos sido rivales... La competencia entre nosotros era real” y narra una pelea que tuvieron: “Él me agarró del cuello, tirándome al suelo. Caí sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi peso”. En otro capítulo, Harry afirma que su esposa no era aceptada, “Me advirtieron que nunca me casara con Meghan. Me dijeron que ella sería mala para la institución”, además concluye, “Se sintieron amenazados por su fama, por su belleza, por su forma de ser”.

En Spare, Harry se describe como la víctima de una familia poco empática, “Durante años he sufrido en silencio. He estado deprimido, ansioso, traumatizado”, esto lo llevó a tomar decisiones extremas, “No se trataba de huir, sino de proteger a mi familia. Ya no podía soportar la toxicidad de la institución”.

Siendo uno de los personajes más queridos por el pueblo británico, Harry estimó que ante podría ser un rebelde y que su familia buscaría siempre un acercamiento para mantener la imagen de unidad ante sus súbditos, pero esto no sucedió como afirma Tom Quinn, experto real, en una conversación con The Mirror: “Lo que realmente ha frustrado a Harry es que, en un primer momento, pensó que sus negativas y ausencias en los actos de la realeza llevarían a su familia a incrementar los esfuerzos para persuadirle. Pero esos días ya pasaron”, sentencia Quinn.

Y el hecho de no ser invitado por su familia, por segunda ocasión consecutiva, a la celebración del Trooping the Colour, sin duda, fue “un gran golpe” para el duque, asegura el experto. Tampoco el viaje de Harry a Londres, cuando su padre anunció que padecía de cáncer, ayudó a limar las asperezas, tanto es así que el monarca no lo recibió en el mes de mayo y semanas antes cuando recién publicó su enfermedad lo atendió menos de una hora.

De acuerdo con los medios de comunicación de Reino Unido, el duque de Sussex “está sintiendo el peso cada vez mayor de la desaprobación de la casa real”, motivo por el que habría desechado la posibilidad de publicar un segundo libro sobre su vida. Los expertos señalan que Harry no quiere ahondar más la mala relación que tiene con su familia y estaría tomando una línea de diplomacia. Jennie Bond, experta en realeza afirmó en The Mirror, “No va a abordar más cuestiones que le generen un problema en un segundo ejemplar”. Situación apenas lógica si se tiene en cuenta que algunos analistas asegruan que Harry no querría seguir siendo rechazado en su familia por causa de sus revelaciones.

