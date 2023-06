Príncipe Harry a juicio por interceptaciones de la prensa británica

Este martes 6 de junio, el príncipe Harry se presentó en el Tribunal Superior de Londres, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza inglesa en declarar en un estrado judicial. Como suele ocurrir, la llegada del hijo menor de la princesa Diana a Inglaterra causó revuelo, porque algunos anhelaban verlo, y otros le exigían con pancartas que regresara a Estados Unidos, ya que despreció a la familia real. Pero en esta ocasión, su visita no tuvo nada que ver con ningún festejo, ceremonia o asunto relacionado con el clan real.

Se dice que además de sentar un importante precedente en su relación con la prensa, el príncipe quiere una elevada indemnización. Fotografía por: Getty Images

¿Cuál es la acusación que el príncipe Harry hace a la prensa británica?

La presencia urgente de Harry de Sussex en Londres se debe a la demanda que presentó contra la editora MGN, responsable de títulos como Daily Mail, Sunday Mirror y Sunday People, por haber publicado en sus medios material basado en interceptaciones y escuchas telefónicas ilegales que contaban, según asegura, con el conocimiento y la venia de los ejecutivos de la empresa editorial. Los hechos que se juzgan se remontan a los años 1991 y 2011, es decir, habrían empezado cuando Harry era menor de edad y Diana, su madre, estaba viva.

En su demanda, Harry también asegura que el teléfono de Lady Di también fue interceptado, y sus conversaciones habrían servido de base para múltiples notas publicadas y posteriormente devoradas por los lectores. Al llegar al tribunal, el esposo de Meghan Markle fue custodiado por policías locales, que apenas dejaban ver el hijo del rey Carlos III llegó vestido de traje azul, camisa blanca y corbata oscura. Su abogado, David Sherborne, lo esperaba para ingresar.

Volviendo a la demanda, el grupo editorial en cuestión, al que otras celebridades como Elton John acusaron por las mismas prácticas ilegales, asegura que no existen evidencias de que los teléfonos de Harry o Lady Di hubieran sido ´chuzados´, aunque sí reconoció que en una ocasión buscaron material de forma no tan legal, y por este hecho pidió excusas al duque de Sussex. Así lo expresó en un comunicado: “MGN se disculpa sin reservas por todos esos casos de recopilación de información ilegal y asegura a los demandantes que tal conducta nunca se repetirá”. En ese mismo texto manifestó que el príncipe Harry tiene derecho a “una compensación apropiada”. No obstante, Harry no se conforma con una simple disculpa y una indemnización. El abogado indicó que el hijo menor de Diana llegará hasta las últimas consecuencias en este caso, porque lo acontecido “nunca debió haber ocurrido tal conducta”.

De ahí que le tenga sin cuidado ser el primer royal inglés en sentarse a declarar como testigo, convirtiéndose así en el foco de interés. “Mi cliente experimentó una actividad telefónica y relacionada con los medios inusual que es consistente, ahora en retrospectiva, pero en ese momento insospechada, con el acceso no autorizado a sus correos de voz y otra recopilación de información ilegal”, mencionó el abogado del esposo de Meghan sobre el objeto de la demanda.

Harry desearía millonaria indemnización

Para los más escépticos y poco simpatizantes de Harry, lo que en realidad quiere el príncipe es una jugosa indemnización económica por daños y perjuicios, basado en que, a lo largo de los años, tuvo que lidiar con publicaciones amarillistas, exageraciones, además del asedio y el acoso de la prensa en general, situación que le generó diversos daños emocionales. Su llegada a juicio respondería a una forma de presionar al gigante de las comunicaciones para elevar la suma que inicialmente puedan ofrecer.

Lo cierto es que este juicio no solo puede afectar a Harry, sino también a otros miembros de la familia real, como su padre, el rey Carlos III. Dentro de las probabilidades que los expertos en realeza y ley mencionan, está que el monarca pueda ser citado a dar su declaración, pues no solo era el esposo de Diana en aquel tiempo, sino que puede dar una mejor impresión de lo que significó para un niño pequeño como Harry, el acoso mediático o las consecuencias de este en Lady Di.

Si esto llegara a ocurrir podría significar más distancia entre la familia real y Harry, pues ninguno de los miembros de ‘La firma’ ha estado ligado a un juicio legal, en una situación incómoda y revelando aspectos personales por orden de un juez. Por ahora, se aguardan las declaraciones de Harry sobre el tema. Lo que sí es un hecho es que, si el hermano del príncipe William llegara a ganar este juicio, además de la indemnización, marcaría un precedente para la prensa británica, que tendría que limitar sus actividades y dejar de ser tan incisiva cuando de las noticias reales se trata.