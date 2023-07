Por este apodo, la reina Isabel regañó severamente a Kate Middleton

Kate Middleton es una de las princesas más populares y queridas del mundo. La esposa de William, hoy príncipe de Gales, y madre de George, Charlotte y Louis, se ha distinguido siempre por marcar tendencia con su apariencia y en cuanto es fotografiada con algún outfit, este se agota en tiempo récord en las tiendas especializadas. Aunque en varias ocasiones, la simpática princesa ha ‘reciclado’ prendas de su extenso guardarropa, se ha dicho que sus gastos en el tema de la moda y los accesorios, entre los que se cuentan sombreros, zapatos y carteras, pueden llegar a ser muy altos, solo comparables con los de la reina Letizia de España, la reina Máxima de Holanda y la reina Rania de Jordania

El lujo y el glamour le jugaron una mala pasada hace algunos años, por cuenta de un detalle que tenía fastidiada a la reina Isabel II. Kate Middleton, quien todavía no se había casado con el hijo mayor de Lady Di, recibió un ‘tirón de orejas’ por parte de la monarca, y todo por ser “derrochadora” y por llevar una vida demasiado ostentosa.

La reina Isabel II siempre tuvo una excelente relación con Kate Middleton. Fotografía por: Getty Images

Según Katie Nicholl, autora del libro William and Harry Behind the Palace Walls, la monarca, que siempre intentó que la vida de los integrantes de su familia no fuera muy notoria para la prensa y que su vida privada no estuviera en los titulares de la prensa del corazón, se dio cuenta que la futura esposa de su nieto disfrutaba mucho de la ‘buena vida’, y que los lujos y la vida suntuosa, por supuesto, al lado del príncipe, empezaban a ser demasiado notorios para los medios, algo que además, perjudicaba la imagen de recato económico y austeridad que la Reina intentaba proyectar. “Si no estaba con el príncipe Guillermo en Balmoral, entonces la pareja estaba esquiando o de vacaciones en Mustique”, escribió la autora.

El título que Kate Middleton ‘heredó' de la princesa Margarita

La situación que tenía ‘mortificada’ a la matriarca real era el apodo que los medios le habían dado a Kate: ‘la reina de Mustique’, haciendo alusión a la excesiva asiduidad con que William y sobre todo su novia, visitaban el lugar. La isla caribeña, refugio de famosos y millonarios, también fue uno de los sitios predilectos de la princesa Margarita, hermana de la Isabel II, quien en este rincón del Caribe vivió historias de amor y desamor que fueron ampliamente difundidas. A ella también la llamaron de la misma forma.

Isabel II decidió, según Nicholl, advertir seriamente a los novios que cuando se casaran, las rutinas costosas y los lujos excesivos, debían quedar en el pasado, pues como futuros herederos al trono, deberían dar ejemplo de sencillez y austeridad. La lección parece que quedó aprendida, pues después de su matrimonio, el 29 de abril de 2011, Kate y William son ejemplo de sencillez, vida hogareña y trabajo constante para la corona británica.