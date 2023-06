Padres de Kate Middleton quebrados y con deudas de más de 3 millones de euros

Si por algo se ha distinguido Kate, la princesa de Gales y futura reina de Inglaterra es por el cuidado que ha tenido de que su nombre se mantenga lejos del escarnio público y los titulares negativos. In embargo, ahroa no lo ha podido evitar y no por un asunto netamente suyo. La princesa está siendo blanco de críticas y comentarios en medios ingleses por las deudas de sus padres.

Así amasaron la fortuna los padres de la princesa Kate

En 1987 Carole Middleton, la madre de la princesa de Gales, Kate, creó la empresa Party Pieces Holdings. La firma se convirtió en todo un éxito de la industria de las fiestas en Inglaterra. Le esposo de Carole y padre de Kate empezó a colaborar la firma que inicialmente se dedicó a la elaboración de bolsas para fiestas y posteriormente fue ampliando la línea de productos hasta ofrecer todo lo que se necesitaba para una celebración.

La empresa enviaba por correo las solicitudes de sus clientes. Según consigna la prensa británica de la época la cocina de la casa de los Middleton, que en aquel tiempo no tenía relación con la realeza, era el centro de operaciones y toda la familia colaboraba en el proyecto, llegándose a convertir en un referente del sector. El éxito de la empresa familiar fue tal que en 1989 Michael Middleton renunció a su trabajo en la aerolínea British Airways para unirse a la compañía.

Cuando Kate y William se conocieron los padres de ella ya eran parte de esa acaudalada clase media británica que había logrado amasar una importante fortuna gracias a su empresa. La pareja se casó y la compañía siguió cosechando frutos.

La firma permitió a los Middleton pagar los estudios de Kate, Pippa y James en costosos colegios y universidades británicas. Se dice que solamente el colegio tenía un costo cercano a los 50 mil dólares anuales, algo más de 200 millones de pesos colombianos.

La crisis de los consuegros de Carlos III

La época difícil para Party Pieces Holdings llegó un poco antes de la pandemia cuando ya acumulaban pérdidas. Con la emergencia sanitaria mundial del 2020, la situación empeoró y la firma de artículos para fiestas se vino a pique.

Ahora los medios británicos una deuda de 3 millones de euros y deben impuestos por un total de más de 700.000 euros, por lo que los acreedores ven complicado recuperar algo del dinero que los Middleton les debe.

Los padres de Kate se declararon en quiebra hace pocas semanas, pero ahroa que ha trascendido la millonaria deuda se genera un escándalo que sin duda alcanza a salpicar a la princesa de Gales. Hasta el momento ni ella ni la realeza británica han hablado sobre el particular asunto y hay muchos en Gran Bretaña que se preguntan si para evitar que evolucione el bochornoso hecho, Kate o la misma realeza, en cabeza d Carlos III, decidan enviar un salvavidas a sus consuegros y facilitarles dinero para pagarle a algunos de los acreedores.

