Padre de Meghan Markle le implora a su hija que le deje conocer a sus nietos

Parece que tener una mala relación con sus respectivas familias es otra característica en común de los Duques de Sussex, pues son conocidas las evidentes diferencias que el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle tienen con sus padres. El primero, con una relación distante con su papá, el rey Carlos III, que se acentuó luego de la publicación del libro Spare. Meghan, por su parte, decidió tomar distancia de su progenitor el año de su boda, cuando este filtró información de la pareja a la prensa sensacionalista.

Así, desde el 2018, Thomas Markle no tiene contacto con su hija menor, quien nació de su segundo matrimonio con Doria Ragland. Su ausencia en la boda de su hija con el Príncipe Harry no pasó desapercibida por los medios, que en ese momento desconocían las razones de la drástica decisión adoptada por la exactriz.

Meghan siempre ha señalado a su padre de ser un oportunista Fotografía por: Leonardo Sánchez

El desesperado pedido del padre de Meghan Markle

El distanciamiento entre Meghan y su padre tiene como gran consecuencia que Thomas no conozca personalmente a sus nietos Archie, de 5 años y Lilibet de 3, quienes viven con sus padres en Montecito, California.

Por esto el suegro de Harry, que cumplirá 80 años el próximo 18 de julio, expresó al periódico británico Daily Mail su deseo de recibir una llamada de su hija. “Nunca he sido de los que celebran cumpleaños, pero sé que la persona de la que más quiero saber, Meghan, no se pondrá en contacto”, dijo en la entrevista.

Pero ante el carácter fuerte de su hija, el mismo Thomas comentó que es muy probable que ello pase en el corto plazo. En la misma conversación, expresó que le gustaría conocer a los descendientes de Meghan, los pequeños príncipes de Sussex. “Me encantaría conocer a mis nietos, pero a estas alturas sería feliz con una fotografía”, comentó.

“Tengo el corazón roto”, padre de Meghan Markle

El padre de Meghan señaló que jamás pensó estar en una situación de este tipo. “Tengo el corazón roto, estoy muy molesto. Esto es un acto cruel hacia un abuelo, negarle ver a sus propios nietos”, y expresó también que los niños “Tienen dos abuelos que quieren verlos, uno de los cuales es el rey de Inglaterra”, afirmó. “Nunca en mis 80 años pensé que estaría en el mismo barco que el rey”.

Finalmente, el señor Markle expresó que, con el tiempo, cuando los niños estén más grandes y puedan analizar esta situación, se preguntarán por la razón de este escenario. “No he hecho nada malo, no hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, no hay excusa para tratarme de esta manera; no hay excusa para tratar a los abuelos de esa manera”.

