Murió miembro de la realeza inglesa inesperadamente. Esto se sabe

Las noticias en la familia Windsor en las últimas semanas no han sido las mejores. Después de que la princesa de Gales, Kate fuera sometida a una cirugía de abdomen, sobre la cual no se ha dicho mayor información, más allá de que todo salió bien y se encuentra en un posoperatorio que le permitirá volver a sus eventos públicos después de Semana Santa; se supo que Sarah Ferguson, la duquesa de York, exesposa del príncipe Andrés, padecía cáncer de piel, luego de haber luchado y vencido uno de seno.

Más recientemente, a principios de febrero, Carlos III hizo público que había sido diagnosticado con cáncer. Esta situación lo tendría alejado de algunos eventos y en su lugar, el príncipe de Gales, William, lo remplazaría en sus compromisos oficiales.

Miembro de la familia y cercano al príncipe William fue hallado muerto

Ahora trasciende que el pasado domingo 25 de febrero fue hallado muerto en su casa de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Kingston, hija del príncipe Michael de Kent, primo de la fallecida reina Isabel II. El palacio de Buckingham se pronunció al respecto confirmando la información, pero sin dar mayores detalles. “Han sido informados de la muerte de Thomas y se unen a los príncipes Michael de Kent y a todos aquellos que lo conocieron en el duelo por un miembro muy querido de la familia. En particular, Sus Majestades envían sus más sentidos pensamientos y oraciones a Gabriella y a toda la familia Kingston”, dijo el portavoz de palacio sobre el fallecimiento de Thomas, que solo llevaba cuatro años de casado con la prima de William y se dedicaba al sector financiero.

Varios medios anunciaron que las causas del inesperado deceso ya son asunto de investigación de las autoridades. También anticiparon que no parece haber signos de conflicto o violencia en la casa del fallecido, por lo cual se podría empezar a configurar un deceso natural. No obstante, todavía no hay información oficial al respecto.

El príncipe William, muy amigo de Thomas, esposo de su prima, no acudió al servicio religioso del Constantino II de Grecia que se celebró esta semana en la capilla San Jorge del Castillo de Windsor y algunos especularon que su ausencia se debería al fallecimiento de su amigo, pero oficialmente no se manejó esa versión.

