Meghan Markle y el príncipe Harry sospechaban de David y Victoria Beckham

Meghan y Harry se hicieron cercanos de David y Victoria Beckham por Izzy May, la directora de comunicaciones de la estrella de fútbol y desde el primer momento el matrimonio se convirtió en el gran apoyo de Meghan Markle, recién llegada a Inglaterra. La futura esposa del príncipe Harry por supuesto, los incluyó en la selecta lista de invitados a su boda, efectuada el 19 de mayo del 2018. David y Victoria provocaron muchos comentarios ese día, pues lucieron tan impactantes como el día que asistieron a la boda del príncipe William y Kate Middleton, el 29 de abril del 2011.

Pero la amistad entre los duques de Sussex y la pareja conformada por el exfutbolista del Real Madrid y la diseñadora parecía atravesar por problemas, y un claro indicio de ello fue el matrimonio de Brooklyn, el hijo mayor de los Beckham, con Nicola Peltz, que ocurrió el 9 de abril del 2022. En la lista de invitados, que sumaban más de 300, no estaban Harry y Meghan, pero sí el príncipe William y su esposa Kate Middleton, quienes no asistieron, se dice, por no generar más rumores sobre la relación con los polémicos duques de Sussex.

David y Victoria Beckham asistieron a la boda de Harry y Meghan, en 2018. En 2011 impactaron en el matrimonio de William y Kate. Fotografía por: Getty Images

“La amistad entre los Beckham y los Sussex está completamente rota”, publicó el Daily Mail, medio que reveló detalles del fin de la amistad. Al parecer, la ruptura se produjo porque el príncipe y su esposa Meghan sospechaban que eran David y Victoria quienes habían filtrado información suya a la prensa y decidieron llamarlos para expresarles su molestia. Dicen que las acusaciones de los royals enfurecieron al ex deportista y empresario inglés, tanto que tomó la decisión de alejar a su familia de sus otrora amigos entrañables. “David y Victoria fueron a la boda de Meghan y Harry, y fueron un gran apoyo cuando Meghan llegó al Reino Unido. Ahora cualquier reconciliación es muy poco probable”, le comentó una fuente a la publicación mencionada.

Meghan Markle y su ´cambio’ de amistades

La esposa del príncipe Harry ha tenido, desde su llegada a la realeza, varios desencuentros con personas allegadas a su vida. El primero, recién se casaba, fue su padre, Thomas Markle, a quien no le perdonó que contara detalles de su vida, ad portas de ingresar a la Familia Real. Su hermana Samantha también ingresó en esta lista y por el mismo motivo. Ahora, aparte de los Beckham, Jessica Mulroney, la estilista que llamó su ‘mejor amiga por siempre’ y Ninaki Priddy, cercana desde su infancia, parecen hacer parte del listado. Victoria Jackson, magnate del mundo de la cosmética, parece ser una de las nuevas amigas de la ex actriz.

Meghan al borde del divorcio: dicen que pide mucho dinero para firmar

En medio del escándalo sobre los Beckham, los medios volvieron a hacer eco en el inminente divorcio del príncipe Harry y Meghan Markle. Se rumora que la californiana, que quiere volver al mundo del espectáculo, pediría 80 millones de dólares por firmar los documentos legales, y querría la custodia de sus hijos. Según varios medios, el rey Carlos III no está dispuesto a cumplir sus exigencias y pelearía la custodia de sus nietos Archie y Lilibet.