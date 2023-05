¿Meghan Markle tendrá un tercer hijo? Continúan rumores sobre posible embarazo

Desde que Meghan Markle no acudió a la coronación de su suegro, el rey Carlos III de Inglaterra, ha tomado bastante fuerza el rumor de que su ausencia habría sido porque está embarazada de su tercer hijo.

Ya son varias las semanas durante las cuales algunos medios hablan de que ella y su esposo Harry podrían estar esperando un nuevo hijo y solo estarían aguardando que el primer trimestre transcurra con normalidad para anunciarlo al público.

Sin embargo, para algunos este rumor podría haber quedado desvirtuado el pasado fin de semana.

¿Por qué algunos creen que Meghan no estaría embarazada?

La razón por la que algunos consideran que la duquesa no estaría encinta sería porque fue vista, el pasado viernes, junto a Harry entrando a un restaurante japonés, cercano a la mansión que ocupan en Montecito, California.

Y aunque no ha trascendido qué comió la esposa del hijo menor de Diana, no es un secreto que los médicos siempre recomiendan a las mujeres embarazadas no consumir ningún tipo de carne cruda, incluyendo pescado. No obstante, también algunos han recordado que donde venden sushi también preparan un tipo que no necesariamente es crudo, llamado tempura.

De momento no hay información oficial sobre la situación. Lo que si es un hecho es que el día de la coronación ella paseó con algunos amigos y luego celebró el cumpleaños de su hijo mayor Archie, incluso se llegó a especular que durante la caminata informal algunos notaron que se le ve el vientre abultado.

AL restaurante japonés Meghan llevó un diseño de Heidi Merrick café corto, pero algo amplio.

Sobre la cena en particular, según informó Page Six la pareja estuvo acompañada de Gwyneth Paltrow y su marido el productor Brad Falchuk; también estuvieron Cameron Díaz y su marido Benji Madden.

En Sushi Bar de Santa Bárbara es un restaurante muy exclsuivo, premiado con estrella Michelin, con capacidad solo para 10 comensales y donde el chef hace gala de sus habilidades con un show que pueden observar los clientes mientras esperan los platos. En total allí ofrecen 17 platos.