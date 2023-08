Meghan Markle, sin Harry, luchando contra la ansiedad. Usa parche para el estrés

Meghan Markle lleva días lejos de su esposo, el príncipe Harry, quien se encuentra en Asia cumpliendo compromisos relacionados con las obras de beneficencia que apoya y luego, irá a la final de los juegos Invictus en Alemania, torneo que él ha apadrinado por años.

La duquesa de Sussex ha procurado seguir con su vida y compromisos en ausencia de Harry. Recordemos que la pareja lleva meses viviendo en medio de rumores de divorcio, aunque un par de salidas a cenar, por ejemplo, han menguado dichos rumores.

Meghan ha tenido tiempo para el esparcimiento sin su marido, por ejemplo, acudió al concierto de Taylor Swift el 10 de agosto, en compañía de algunas amigas. Recordemos que la cantante se negó a ser entrevistada por la duquesa para su pódcast hace varias semanas. Y así como ella ,otras celebridades se han distanciado de la duquesa.

Meghan Markle y el príncipe Harry. Fotografía por: ANGELA WEISS

Meghan estaría tensa y estresada

No obstante, Meghan no deja de ser noticia, ahora porque los días posteriores al recital de Taylor ha lucido sin maquillaje, cabizbaja y abrigada, a pesar de que el clima de California no está frío en esta época.

Pero realmente lo que ha llamado la atención es que usa en la muñeca una especie de parche para combatir el estrés, lo que hace suponer que ha tenido días de tensión y desea mantener el equilibrio emocional. Según reportó Page Six no es claro si siempre usa los parches o solo eventualmente.

Según el sitio digital de la marca de parches NuCalm, cada artículo “activa el sistema nervioso parasimpático” para que quien lo use pueda tener un “retorno rápido a un estado funcional (habilidades motoras, atención y cognitivas completas) sin efectos persistentes ni letargo mental”.

No se puede olvidar que Meghan ha tenido que lidiar con la cancelación del contrato que tenían ella y su esposo con Spotify, así mismo Netflix no ha aprobado los proyectos que la pareja ha presentado en los últimos meses. Adicionalmente los rumores de divorcio continúan. En realidad tiene buenos motivos para estar tensa.

De otro lado, podría ser la mudanza que hará Meghan de casa lo que la podría tener estresada. Los duques de Sussex dejarán su mansión en Montecito y se radicarán en Malibú, para que ella pueda retomar su carrera como actriz.