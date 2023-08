Meghan Markle se fue al concierto de Taylor Swift mientras Harry se marchó a Japón

Hace algunas semanas trascendió que la cantante Taylor Swift desairó a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, cuando se negó a ser entrevistada por ella en su podcast Archetypes. Se hizo público que Taylor no sentía ninguna simpatía por la esposa de Harry y que tampoco quería tener cercanía alguna con la exactriz, toda vez que prefería estar en buenas relaciones con Carlos III y en general toda la casa real inglesa. Taylor le habría hecho saber que no deseaba charlar con ella mediante un escueto comunicado enviado por su oficina.

Esta información se reveló justo cuando Meghan y Harry habían sido despedidos de Spotify en no tan buenos términos, con lo cual su pódcast ya no tendría plataforma para publicarse. De hecho, aun estarían buscando dónde ubicarlo. Al tiempo se supo además que Meghan estaría incurriendo en una especie de engaño, ya que no sería la persona que hacía las entrevistas, sino que lo realizaba alguien de su confianza y luego, la esposa de Harry ponía su voz en un proceso de posproducción. Incluso una de las entrevistadas reveló que respondió unas preguntas para el mencionado pódcast, pero nunca conoció a Meghan.

Volviendo a Taylor, que se negó a aparecer en dicho formato, lo cual supondría que Meghan no lo tomaría nada bien, sorprendió que a la duquesa de Sussex esto tal vez no le ha importado demasiado, pues fue vista disfrutando del concierto de Taylor Swift.

Meghan cantó y bailó los temas de Taylor Swift sin Harry

Al parecer el desaire que Taylor le hizo a Meghan no afectó para nada la admiración que la esposa de Harry siente por la estrella global musical. Markle se fue al concierto, el pasado martes 8 de agosto en el estadio SoFi de Los Ángeles, mientras su esposo, el príncipe Harry, se marchó a Japón, a participar en la edición especial de los ISPS Sports Values Summi. Meghan fue en compañía de su amiga Lucy Fraser.

Por ahora la madre de Archie y Lilibeth, continúa en Los Ángeles mientras su esposo este sábado viajará a Singapur ara la Copa Handa Polo Sentebale, que tiene fines benéficos como ayudar a eliminar la desigualdad en África y proteger a afectados del Sida en ese continente.

