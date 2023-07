Meghan Markle protagonizaría película que hizo famosa a desaparecida cantante

Meghan Markle está decidida, al parecer, a reinventarse para continuar ocupando los titulares de la prensa internacional y por supuesto, facturando. La esposa del príncipe Harry, quien dejó su carrera actoral cuando comenzó su vida dentro de la monarquía, con los deberes y reglas que debía observar como cónyuge del hijo del príncipe Carlos, entonces heredero a la corona británica, podría estar contemplando su regreso a la pantalla. Por un lado, se rumora que, aunque una opción podría ser Netflix, plataforma donde su documental, Harry & Meghan fue muy exitoso, sus directivos prefieren seguir adelante únicamente con Harry, quien desarrolla un documental en África. La otra versión, según The Express, es completamente opuesta, pues dice que la oferta está hecha, que sería una historia de amor y que tendría 80 millones de dólares de presupuesto.

Kevin Costner reveló que Lady Di pensó en protagonizar la secuela de 'El guardaespaldas'. Fotografía por: Getty Images

¿Lady Di habría protagonizado ' El guardaespaldas’?

Se trata de El guardaespaldas, filme de 1992, protagonizado por Whitney Houston y Kevin Costner, contaba la historia de Frank Farmer, un rígido miembro del servicio secreto, que después de retirarse es contratado para proteger a la actriz y cantante Rachel Marron. De la secuela de la película ya se había hablado, de acuerdo con las palabras de Costner, quien declaró en una entrevista, que Lady Di consideró personificar a Rachel y que le preguntó sobre la posibilidad de hacer escenas de besos. Tiempo después, la princesa del pueblo le comunicó su decisión, “puede que en algún momento mi vida vuelva ser mía. Sigue adelante, desarrolla ese guion, y cuando esté listo quizá yo esté en otra posición”.

Meghan Markle tendría el papel de Whitney Houston

El tiempo nunca llegó, pero hoy se dice que su nuera, Meghan Markle, apartada de los deberes reales y tal vez deseosa de volver a la actuación, sea quien le de vida a la estrella rebelde, que estelarizó Whitney Houston, famosa cantante y actriz que murió a los 48 años, el 11 de febrero de 2012. La intérprete, que contaba con grandes éxitos, entre ellos, I Will Always Love You, tema principal de El guardaespaldas, fue encontrada en la bañera de un hotel., víctima de “ahogamiento accidental¨, como reza el informe forense. En su organismo se halló una mezcla de drogas.