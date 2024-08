¿Meghan Markle pensó suicidarse? Confesó que tuvo dura lucha mental

El pasado domingo 4 de agosto la duquesa de Sussex, Meghan Markle, cumplió 43 años y hasta donde se conoce lo celebró privadamente en familia, junto a su esposo, el príncipe Harry, sus dos hijos Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3, y Doria Ragland, la madre de la exactriz.

El día de su cumpleaños, Meghan confesó que pensó en quitarse la vida

Ha trascendido que Harry, de 40 años, estuvo encabezando la barbacoa que tuvieron en su mansión en Montecito, California. La celebración coincidió con una reveladora entrevista en que Meghan habló sin tapujos sobre salud emocional y cómo la suya se vio afectada hace unos años hasta llegar a pensamientos extremos.

Ya en una pasada entrevista, concedida en marzo del 2021, a Oprah Winfrey, la estelar de la serie Suits, había dicho que “simplemente ya no quería estar viva”, revelación que sorprendió a sus seguidores.

En esta oportunidad, los duques de Sussex concedieron una entrevista al espacio Morning de la cadena de televisión CBS. Allí aprovecharon para promocionar The Parents Network, de su Fundación Archewell, para apoyar a los padres que han perdido a sus hijos por causa del matoneo en redes sociales en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

En su cumpleaños número 43, la duquesa de Sussex habló sobre un difícil momento de salud mental. Fotografía por: Getty Images

En la charla, Meghan dijo que no disfruta hablar de este tema, pero desde que conversó al respecto con Winfrey, entendió que su historia tiene un propósito. “Si expresar lo que he superado salvará a alguien o alentará a alguien en su vida a que realmente la controle y no asuma que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena”, mencionó.

En medio de la entrevista, la duquesa de Sussex, terminó refiriéndose a su momento más complejo: cuando por su mente pasó la idea de acabar con su vida. Ahí fue cuando habló de la influencia del mundo digital y las redes sociales.

Duquesa de Sussex confiesa que la sana el hablar de su tragedia

“Cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro viaje de curación, ciertamente parte del mío, es poder ser realmente abierto al respecto”, dijo la esposa del príncipe Harry.

Luego mencionó el desafío que tiene, junto a su marido, para ser parte del cambio. “Como podemos ver lo que está sucediendo en el espacio en línea, sabemos que hay mucho trabajo por hacer allí y estamos felices de poder ser parte del cambio para siempre”.