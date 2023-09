Meghan Markle le cumplió a Lady Di: alejó a Harry de la niñera que Diana odiaba

Desde que la relación de Meghan y Harry comenzó ella ha sido señalada de ejercer gran influencia sobre el príncipe. La exactriz inicialmente gozó de popularidad de los súbditos británicos, pero con el paso del tiempo y las decisiones de la pareja, esta comenzó a menguar. El retiro de los duques de Sussex de la familia real se convirtió en una acción que los británicos no vieron con buenos ojos y acusaron a Meghan de manipular a su esposo para abandonar Inglaterra y radicarse en América.

Así, poco a poco, Meghan ha gozado de bastante impopularidad. Ahora según el pódcast Palace Confidential que trata temas de realeza, podría estar ocurriendo una acción más que lleva a Meghan a seguir siendo la menos querida dentro del círculo monárquico.

EL príncipe Harry lejos de todos

Según el Palace Confidential desde que Harry vive en California, junto a su familia, ha roto los lazos con los más cercanos en Gran Bretaña, sin embargo, aún le quedaba el que tenía con su niñera Tiggy. Recordemos que Lady Di siempre creyó que la cuidadora de sus hijos era amante de Carlos y la repudió procurando expulsarla de palacio, pero jamás lo logró. Con el tiempo y ya fallecida Diana de Gales, se supo que todo había sido un engaño y Tiggy nunca tuvo relaciones sentimentales con el actual rey de Inglaterra.

Meghan completó tarea de lady Di. Alejó a la niñera de Harry Fotografía por: Getty Images

Harry tenía hasta hace un tiempo tan buena relación con la niñera que la nombró madrina de su primogénito Archie. Se dice que Tiggy viajó a Estados Unidos a visitar a los duques de Sussex. No obstante, ahora Harry se habría distanciado por completo de su antigua cuidadora, a quien en el libro A la sombra le dedicó adjetivos cariñosos. “Escuché que no habla con ninguno de sus viejos amigos, no escucha a ninguno de sus antiguos asesores, personas como Tiggy Legge-Bourke que solían ser clave para ayudarlo, simplemente no están con él nunca más”, asegura la cronista experta.

Podría leer: Millonaria indemnización a niñera de Harry y William por mentira sobre romance que inventaron entre ella y Carlos III

De alguna manera y sin determinar cómo, Meghan habría logrado lo que su suegra, Diana de Gales, no pudo: alejar a la señalada niñera, que se convirtió en una de las mujeres más importantes para Harry al quedar huérfano de madre. Tiggy se casó en 1999 y a pesar de ello, siguió al pendiente del príncipe menor. Estuvo presente en su licencia de la academia militar, fue la primera mujer de su círculo cercano a la que el príncipe le presentó a Meghan Markle aseguró en su momento Rebecca English, editora de la realeza del Daily Mail.

La expulsión de Tiggy es relevante en la vida del príncipe ya que según expertos era un buen polo a tierra. “Tus mejores amigos son los que realmente te dicen la verdad a la cara si has tomado la decisión equivocada”, asegura la experta en realeza Sarah Vine, quien anadió: “¿quién se atreve ahora a decirle que no a la cara al príncipe?”.

También te puede interesar: Estas fueron las últimas palabras de Diana de Gales antes de morir hace 26 años.