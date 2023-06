Meghan falsificó entrevistas de Spotify, la dura acusación hacia Harry y su esposa

Este fin de semana trascendió que la compañía Spotify canceló el contrato por 20 millones de dólares que tenía con el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. La información indicaba que la plataforma estaría descontenta con los resultados del pódcast Archetypes conducido por la duquesa de Sussex, donde entrevistaba a personalidades mujeres de distintos ámbitos como Serena Williams o Mariah Carey para hablar sobre empoderamiento, lucha contra el racismo o conflictos femeninos en la modernidad.

La cancelación, que ocasiona un duro golpe a las finanzas de Harry y Meghan, y ocurre en medio de fuerte rumores sobre una crisis de la pareja, que, según algunos medios británicos, estaría en conversaciones para llegar a un acuerdo y se divorciaría antes de finalizar el 2023, también llegó con fuertes declaraciones de un alto ejecutivo de Spotify hacia los duques de Sussex.

Meghan y Harry se estarían divorciando. Fotografía por: Getty Images

Ejecutivo de Spotify acusó a los duques de Sussex de estafadores

El ejecutivo de la plataforma sueca que se pronunció fue Bill Simons. “Ojalá hubiera participado en la negociación de ‘Meghan y Harry dejan Spotify’. ‘Los &%% estafadores’, ese es el pódcast que deberíamos haber lanzado con ellos”, fueron algunas de sus declaraciones en un programa que posee.

También dijo que si se resolviera a hablar esto causaría gran daño en el príncipe: “Tengo que emborracharme una noche y contar la historia del Zoom que tuve con Harry para intentar ayudarle con una idea de pódcast. Es una de mis mejores historias... Que se jodan. Los estafadores”, habría expresado el alto ejecutivo.

¿Una mentira más de Meghan?

Aunque ni Meghan ni el príncipe Harry han hablado sobre el tema, se ha dicho que estarían buscando otra plataforma para emitir su contenido. No obstante, han surgido nuevas informaciones que dejarían mal parados a los duques.

Esta tiene que ver con que en realidad Meghan Markle no sería quien realizó las entrevistas de la primera temporada de su pódcast, sino que ese trabajo se lo encargaron, ella y Harry, a personas de su servicio y luego, Meghan introdujo las preguntas en posproducción. Pese a que no se ha hablado de un episodio específico en el cual hubiera ocurrido esto, no hay que olvidar que no es la primera vez que se menciona una situación similar.

En agosto del 2022, Allison Yarrow, una periodista de Nueva York invitada al pódcast aseguró que en realidad no habló con Meghan cuando la entrevistaron sino con Farrah Safari, una empleada de Archewell Audio, su productora.

