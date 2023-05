Los reyes Felipe y Letizia de España, así es la pelea por la educación de su hija

El próximo 20 de mayo la princesa Leonor, futura reina de España, terminará sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales, lugar donde ha cursado sus últimos dos años de secundaria y donde incluso dicen se ha enamorado de uno de sus compañeros del colegio. El siguiente destino de la futura monarca será la Academia Militar de Zaragoza y una preparación estricta en ese aspecto que se acostumbra para quienes reinarán la Madre Patria.

Sin embargo, según lo que ha trascendido en la prensa española por largo tiempo es que Letizia, su madre, siempre ha estado en contra de esta preparación estricta para su hija. En los medios se ha comentado que con los años su marido, el rey Felipe, la habría ido convenciendo de que ir a la escuela militar sería la mejor opción, sin embargo, al parecer este convencimiento nunca se dio. Lo que se asegura ahora es que la pareja reinante enfrenta una crisis tan fuerte que ya no se dirigen la palabra, a menos que sea estrictamente necesario por las posiciones encontradas sobre la educación de la joven Leonor.

¿Por qué Letizia y Felipe no se hablarían?

La posición de Letizia es que Leonor debería ir primero a la universidad y después si a la academia, pues considera que es demasiado joven para empezar en el uso de armas, por ejemplo. Pese a esta postura el gobierno oficializó la entrada de la futura reina a la instrucción marcial. Fue en marzo pasado cuando la propia ministra de Defensa que reveló el futuro de Leonor e incluso indicó que la preparación de la joven sería más estricta que la impartida a su padre y abuelo respectivamente.

Aunque no sea de su agrado, a Letizia le ha tocado aceptar que el futuro de su hija. No es mucho lo que puede opinar como madre, pues después de los 18 años el deber de Leonor y todo lo relacionado con su educación es por y para el gobierno. Naturalmente esto no ha sido sencillo y de ahí sus encuentros con Felipe.

“Felipe ha sido el encargado de convencerla y esto ha generado entre ambos mucha tensión, días sin hablarse y también portazos y gritos que ha oído perfectamente el personal de servicio, poco acostumbrado a que el rey alce la voz” relató Eyre quien ha dicho que generalmente es Letizia quien termina ganando las peleas que ocurren a puerta cerrada, pero en esta ocasión ha tenido que ceder, pues es un hecho que Leonor entrará en agosto a la academia.