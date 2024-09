Los príncipes William y Harry se encontraron, pero no cruzaron palabra ¿por qué?

Cuando el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle estuvieron en Colombia, algunos medios británicos con columnas de opinión especializadas en monarquía, cuestionaron que el hijo menor de Lady Di no fuera al Reino Unido a despedir a Lord Fellowes, el esposo de Lady Jane, la hermana mayor de su madre. Por ese entonces, se creía que Harry no iría al funeral de su tío político, fallecido el 29 de julio, por asuntos de seguridad.

Fellowes, quien fue el creador del discurso que la reina Isabel II pronunció tras la muerte de la princesa Diana, siempre tuvo una excelente relación con los príncipes, además, fue por años el secretario personal de la monarca.

Lord Robert Fellowes estaba casado con Lady Jane, hermana de Lady Di. Fue secretario privado de la reina Isabel II. Fotografía por: Getty Images

Harry estuvo en Reino Unido por escasas horas y no habló con William

Sin embargo, Harry sí asistió a esa ceremonia de despedida. Según ha publicado el diario The Sun, el duque de Sussex llegó a Inglaterra el martes 27 de agosto y de manera discreta, se dirigió a la iglesia de St Mary, en Norfolk, donde se oficiaba el servicio religioso.

Según lo registrado, tanto el príncipe de Gales como Harry habrían llegado, cada uno por su lado, y ocuparon sillas en la parte de atrás del lugar, procurando no llamar la atención, algo completamente imposible. Trascendió que, a pesar de la cercanía, no cruzaron palabra, situación que evidenció la tensión que, desde hace más de 2 años, viven los hermanos.

Te puede interesar: Diana de Gales: se subastó carta que el rey Carlos escribió después de su muerte

Los hijos del rey Carlos y de Diana de Gales solo se han visto en contadas ocasiones, y en los encuentros primaron la cordialidad, pero también la distancia. Los hermanos asistieron al funeral del Duque de Edimburgo, su abuelo, en abril del 2021, al sepelio de la reina Isabel II, su abuela, en septiembre del 2022, y a la coronación de su padre, Carlos III, el 6 de mayo del 2023.

Tan rápido como Harry salió de Los Ángeles rumbo a Gran Bretaña, regresó a su casa en California. Se sabe que tampoco se reunió con su padre, el rey, siendo la segunda vez que pisa tierras inglesas sin ver al monarca, a pesar de que, según lo que han establecido los tabloides, el duque de Sussex ha mostrado interés en reunirse con él. Harry y Carlos III solo se vieron una vez, luego de conocerse que el soberano padecía cáncer. Esta única reunión no pasó de media hora.

Con William, Harry realmente no ha tenido ninguna reunión en privado. Se sabe que al futuro rey de Inglaterra no le interesa conversar con su hermano, pues se siente traicionado después que Harry publicara Spare, texto en que el esposo de Kate Middleton no salió bien librado. De hecho, los medios aseguran que entre las condiciones que ha puesto el príncipe de Gales para su coronación está que Harry y Meghan, su esposa, no estén en la lista de invitados.