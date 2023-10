Los príncipes de Gales y el plan que usan para “eliminar” a los duques de Sussex

Desde que en el 2020 los duques de Sussex, Harry y Meghan decidieron alejarse de la familia real británica también se abrió una brecha entre los hijos de Diana de Gales. William, el mayor, actual príncipe de Gales y futuro Rey de Inglaterra y su esposa Kate, tomaron distancia del príncipe Harry y su esposa, misma que se ha profundizado con los señalamientos que el hijo menor de Diana ha hecho en los documentales, libros y entrevistas sobre la familia real en general y su hermano mayor en particular.

Además, algunas de las declaraciones también han salpicado a Kate, la esposa de William, quien hay que decirlo cuenta con toda la simpatía de la mayoría de británicos que la ven como una verdadera sucesora de Lady Di. Aunque también hay que mencionar que Meghan hace todo lo posible por ser la futura reina de corazones, pero sus intentos por aumentar la simpatía han sido simplemente infructosos. Meghan ocupa el último lugar de popularidad entre los británicos y Harry, desde que abandonó Gran Bretaña para irse con su esposa, también es persona poco grata, según las encuestas.

Kate y William contratan a experta en storytelling

Pese a que los príncipes de Gales son populares y Harry y Meghan no en Gran Bretaña, William y su esposa están decididos, según algunos medios británicos, a liderar la popularidad y borrar de ella por completo a los duques que residen en Estados Unidos.

Según se reporta por ello, decidieron que no necesitaba una persona experta en relaciones públicas apoyándolos en el trabajo de imagen y divulgación, sino que optaron por ingresar a sus filas a una experta en el famoso storytelling (contador de historias) y lograr eclipsar por completo cualquier declaración no favorecedora de Harry y Meghan, así como lograr una absoluta popularidad. La más reciente adquisición es Pippa Harris, Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico y productora de ‘Call the Midwife’, uno de los dramas de la BBC más exitosos. Esta profesional es además la presidenta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Los Premios Earthshot serían parte de la estrategia para eliminar cualquier preferencia que el público tenga por Harry en lugar de William, por ejemplo.

Harris además ya trabaja en que la expansión de la popularidad llegue a Estados Unidos, donde Harry, el hijo menor de Lady Di y Carlos, es visto con consideración. El plan es trabajar en una imagen positiva en tierras americanas. De hecho, la visita a Nueva York de William y Kate hace parte de esa estrategia.

