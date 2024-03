Los príncipes de Gales escapan de Londres. Kate y William viajaron con sus hijos

Desde que Kate Middleton salió en las pantallas inglesas y casi al tiempo, en las del resto del mundo anunciando que padecía cáncer y que encontraba en un momento complejo de su salud y vida familiar, esa ha sido la noticia mundial. Lideres políticos, celebridades y admiradores le han hecho llegar mensajes de solidaridad a la esposa de William, que desde hace más de tres años es la persona más querida de la realeza británica. La popularidad de Kate que ha estado en la cima muy lejos de la de sus suegros, el rey Carlos III, su cuñado Harry, quien ocupa el último lugar junto a su esposa Meghan, ha despertado incluso celos entre la parentela de sangre azul de los Windsor.

El propio Rey, quien padece también de cáncer envió un saludo a su nuera donde la alienta y la exalta por su valentía. Kate afirmó en el video informativo que si se había tardado en anunciar su padecimiento era porque habían buscado con William la mejor manera de decírselo a sus pequeños. Kate y William, futuro rey de Inglaterra, tienen tres retoños: George, Charlotte y Louis.

También te puede interesar: Revelan qué tipo de cáncer tendría Carlos III y cuánto tiempo tendría de vida

Ahora la prensa y los informantes están atentos al próximo movimiento de los príncipes de Gales, quienes 48 horas después del anuncio agradecieron las muestras de afecto para con Kate, que han llegado del mundo entero.

Los príncipes de Gales buscan privacidad para vacacionar

Ahora ha trascendido que la familia ha volado en un helicóptero este mismo lunes santo en busca de tranquilidad y con el fin de descansar en esta semana del estrés y la tensión que ha significado revelar que la princesa está enferma.

Se sabe que los príncipes de Gales pasarán, junto a sus hijos, quienes están en receso escolar, esta semana y la de Pascua en una casa de campo. El regreso estaría planeado para el 17 de abril, es decir días después de que se anunciara el regreso de Kate a la vida pública. Esto hace pensar que ese plan de regreso no será tan pronto como inicialmente anunció el palacio de Kensington.

La casa que servirá de hospedaje a la familia de Gales es Anmer Hall y se encuentra en Norfolk, a un par de kilómetros de la que fuera la hacienda preferida de la reina Isabel para las navidades. Aunque, por otro lado, no sería la primera vez que la princesa viaja fuera de Windsor desde que recibió el alta del hospital.

No obstante, The Telegraph indica que no será el 17 el regreso de Kate y se aventuró a informar que el 31 de marzo Kate irá a la misa de pascua en el castillo de Windsor.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento