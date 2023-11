Los futuros reyes de Inglaterra, Suecia y Mónaco ya están aprendiendo cómo reinar

El mundo moderno hace hincapié en que los niños deben dan rienda suelta a sus juegos, creatividad y ocuparse de eso: de ser niños. Se habla de no depositar o delegar responsabilidades de grandes en ellos, ni llenarlos de muchas expectativas a largo plazo, sino de vivir el día a día para no generar en los pequeños grandes angustias o frustraciones. También se recomienda no siempre darles gusto en todos sus deseos justamente para proveerles de herramientas para su futuro. No obstante, en el ambiente de las monarquías para los pequeños herederos, que algún día serán reyes de sus países, no necesariamente es así. Desde muy chicos saben que tienen en sus manos un gran reto por enfrentar y casi que no pueden perder tiempo, sino prepararse a cabalidad para el destino que está escrito para ellos. En principio, puede sonar muy atractivo saber que el futuro está asegurado, sin embargo, esa ´seguridad ´ trae un gran peso sobre los hombres de los hoy príncipes. De hecho, sus padres, que también han tenido ese destino escrito, procuran que lleven una niñez lo más normal posible. Así se preparan estos herederos para reinar sin agobiarse.

GEORGE, DE INGLATERRA YA SUPO QUE SERÁ REY

El príncipe George es hijo de William y Kate Fotografía por: GettyImages

En el 2020 el hijo de 10 años del príncipe William, quien sucederá al actual rey de Inglaterra, supo que sería rey de su país. Se lo dijeron sus padres para evitar que otro le diera la noticia y esto lo atribulara. No obstante, su madre Kate ha procurado que él reciba una educación igual a la de sus hermanos, justamente para no agobiarlo. Aunque el tipo de instrucción especial para este futuro rey no ha trascendido, se especula que ya está siendo entrenado en idiomas como el francés. También recibe clases tipo ´royal´ de etiqueta, comportamiento en eventos oficiales y aunque es ayudado a escoger su vestuario, él ya sabría que prendas hacen juego en cada ocasión. Por ahora asiste con sus hermanos al prestigioso colegio Lambrook, con campo de polo y golf, granja de abejas y cocina tipo MasterChef. Allí estará hasta los 13 años y luego irá a la escuela militar Eton, donde estudiaron su padre y su tío Harry.

ESTRELLE, DE SUECIA, RECIBE CLASES TIPO ´ROYAL´

La hija de la princesa Victoria y nieta del rey Carlos Gustavo, tiene 11 años y es la segunda en sucesión al trono. Además de educación en colegio privado que apunta a que domine varios idiomas y reciba clases ´royal´ donde aprende de la historia de su familia y la obra de sus ancestros y lo que han aportado a su país y a la corona, la pequeña recibe clases de etiqueta y comportamiento pues acompaña a sus padres en eventos oficiales en calidad de alteza real desde que tiene 2 años.

Comenzó su preescolar a los 2 años en las afueras de Estocolmo y a los 4 pasó a otro jardín por cercanía a palacio. Desde agosto del 2018 recibe clases primarias en el exclusivo Campus Manilla situado en Djurgarden. Se estima que apenas cumpla 14 comenzará un entrenamiento intensivo para cuando le toque asumir y es probable que incluya instrucción militar.

JACQUES, DE MÓNACO, ENTRARÁ A LA ACADEMIA MILITAR

Hace 2 meses el príncipe de 8 años y mellizo de Gabrielle, comenzó a estudiar en el prestigioso François D’Asside-Nicolas Barre de La Roca. Él es el mayor de los hijos de Charlenne y Alberto, monarcas de Mónaco y por ello, el siguiente en ascender al trono de ese principado. Anteriormente estaba siendo preparado en palacio (desde el 2021). Ne palacio había un gran salón de clases con instrumentos y materiales a donde acudían los maestros a enseñar a Jacques y a su hermana. Sus padres buscaron un par de niños cercanos para que los pequeños no se sintieran solos.

Ya se sabe que pronto empezará un entrenamiento militar, sugerido por su padre, y ya no estudiará junto a su melliza. Cuando esto ocurra también se especula que empezará la instrucción en idiomas distintos al inglés y al francés.

