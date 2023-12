Escándalo en España. Letizia habría sido infiel al rey Felipe con su cuñado

La historia no podría ser más escandalosa. Hace un tiempo el periodista Jaime Peñafiel, reconocido periodista, crítico de la reina y durante un tiempo uno de los informadores más cercanos a la corona, publicó un libro llamado Letizia y yo donde aseguró que la reina de los españoles habría sido infiel a su esposo, y padre de sus hijas, el rey Felipe.

Según Peñafiel, Letizia se habría involucrado sentimentalmente con su excuñado, esposo de su hermana Telma, el abogado del Jaime Del Burgo.

“Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peñafiel respecto a la relación Letizia Ortiz y Jaime Del Burgo, son las siguientes: 1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016.”, reveló el texto.

La foto que probaría infidelidad de Letizia de España

Este lunes 4 de diciembre la historia habría sido corroborada por el mismo Jaime del Burgo, quien subió a la red X (antes Twitter) una reveladora foto que tiene a la casa real española en medio del escándalo.

En la imagen se ve a la reina Letizia en un baño tomándose una selfie mientras está envuelta en una pashmina o pañolón negro, supuestamente en tiempos en los cuales estaba embarazada de Leonor. La imagen tuvo más de doce millones de vistas y luego fue borrada por el abogado, no obstante, el escándalo ya había estallado. Se sabe que el supuesto amante de Letizia es un fanático de las pashminas y hay cientos de fotos de él luciendo alguna, por lo cual no es descabellado que le haya dado alguna a la monarca.

Lo más grave del asunto es el escrito que habría dejado la reina Letizia cuando le envió la imagen a su supuesto amante. “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Actualmente del Burgo reside en el Reino Unido junto a su nueva esposa e hija, por lo que resulta extraño que él subiera la mencionada imagen. Incluso hay medios que especulan sobre la posibilidad de que hubiera manos oscuras detrás del hecho y que todo fuera producto de la inteligencia artificial. Los más escépticos indican que el rostro de la selfie no correspondería a como lucía Letizia cuando estaba esperando a Leonor, sino que más bien parece un rostro actual. Es decir, la foto sería manipulada.

No obstante, hay otras versiones más osadas que aseguran que el romance entre Letizia y Jaime fue tan fuerte que incluso ella pensó en divorciarse del rey y planeó irse a vivir con Jaime a Nueva York o Los Ángeles. El texto del periodista también se aventuró por ese lado.

También se especula con que esa imagen pudiera corresponder a un amorío que tuvoc on del Burgo antes de ser la esposa de Felipe, recordemos que los reye sse casaron en el 2004. Es decir que se hubiera tomado entre el 2002 y el 2003 y que Letizia hubiera estado embarazada de su primer hijo, que se sabe habría abortado. Eso indicaría que el padre de ese primer hijo que no nació no habría sido David Tejera, como siempre se había pensado, sino Jaime del Burgo.

También hay que mencionar que Telma también se separó de Jaime del Burgo y se volvió a casar, aunque actualmente está divorciada.

El escándalo de la foto en el baño sacude ahroa a los reyes de España que estaban en plena reunión del Patronato del Instituto Cervantes, entidad encargada de difundir el español internacionalmente. Como es habitual no ha habido declaraciones oficiales respecto al escándalo.

