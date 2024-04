Las Princesas de Gales tendrían una maldición de amor. ¿Qué les pasó?

Ser Princesa de Gales garantiza que en el futuro la portadora será la reina consorte, ya que su esposo, por defecto, será el príncipe de Gales, título reservado para el heredero a la Corona británica, tradición establecida desde el siglo XIV. Pero lo que debería ser un gran reconocimiento se ha convertido en un martirio para sus portadoras, como la historia lo ha dejado ver.

Curiosamente, esta distinción no la recibieron la Reina Isabel II, quien tuvo un matrimonio estable, y Camila de Cornualles, hoy feliz al lado del amor de su vida, quien legalmente cuando se casó con el actual rey Calos III se convirtió en Princesa de Gales, pero por respeto a la memoria de Lady Di fue titulada duquesa de Cornualles. Esto las habría salvado de la maldición en el amor.

Cuatro princesas de Gales sin el amor ideal

Alejandra de Dinamarca fue la reina consorte del Reino Unido y sus Dominios como esposa del rey Eduardo VII, con quien se casó a los 18 años y es quien más ha ostentado el título de princesa de Gales, siendo admirada y respetada por el pueblo británico. Pero estos afectos no eran los que profesaba su esposo, quien no la acompañó cuando nació su tercer hijo y estuvo grave por una fiebre reumática que la dejó con una cojera permanente. El rey prefirió asistir a dos cenas en Windsor y una carrera.

María de Teck, esposa del rey-emperador Jorge V del Reino Unido, fue una reina y emperatriz consortes con una historia agridulce. Ella, a los 24 años vio como moría de neumonía su prometido y heredero del trono, el príncipe Alberto Víctor de Clarence, un mes antes de la fecha de su matrimonio. Encontró consuelo en Jorge, hermano de Alberto, con quien tuvo un matrimonio de más de 4 décadas, pero marcado por su frágil salud e incapacidad para expresar sus sentimientos, como la admitió.

Sobre Diana Spencer, Lady Di, se sabe que estuvo a punto de no casarse cuando se enteró que su futuro esposo no la amaba, al tener una relación con Camila Parker Bowles. Afirmó que nunca fue feliz en su matrimonio y que la búsqueda de afecto la llevó a tener varias relaciones clandestinas, como con su guardaespaldas Barry Mannakee, y el ex oficial de caballería del ejército británico James Hewitt, entre otros.

Por último, la actual princesa de Gales, Catherine Elizabeth Middleton, conocida como Kate Middleton, parece que vive con la sombra de una tercera persona en su relación. Desde hace mucho los medios han especulado que Rose Hanbury, una amiga de William y Kate, sostiene una relación con el futuro rey. La supuesta infidelidad se confirmó cuando se publicaron fotos en una fiesta donde aseguran se ve a William besando a Rose, aunque las imágenes son borrosas. A raíz del cáncer de Kate, anunciado el pasado 22 de marzo, el nombre de Rose ha pasado a un segundo plano.

Este rumor tiene un condimento adicional: Iris Marina, la hija de 7 años de Rose, de quien se dice es una hija no reconocida de William. De confirmarse, sería la cuarta en la línea de sucesión del trono. Curiosamente en la historia de Camila y Carlos, se habla también de un hijo oculto que hoy tendría casi 60 años.

