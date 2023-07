Lady Di: todo sobre el que habría sido el gran amor de su vida, y no era Carlos

Diana de Gales se convirtió en la mujer más famosa del mundo y su rostro fue el más reconocido en el planeta. Su popularidad fue superior a la de la reina, el Papa y los artistas de moda. De ahí que la Isabel II no estuviera cómoda con la admiración que le profesaban dentro y fuera del Reino Unido.

A Diana, a pesar de que solo se casó en una ocasión con el entonces príncipe de Gales, el desamor del hoy Rey de Inglaterra la llevó a refugiarse en brazos de varios hombres. Según los textos y biografías fueron siete, incluido el mismo Carlos, los que se relacionaron sentimentalmente con la princesa.

La 'princesa del pueblo' era amada por todo el mundo, pero siempre estuvo en busca del amor de pareja. Fotografía por: Getty Images

Cuatro hombres que amó Lady Di

Ella misma confesó que uno de esos amores que la marcó fue Barry Mannakee, uno de sus guardaespaldas. “Cuando tenía 24 o 25 años, me enamoré profundamente de alguien que trabajaba en ese entorno. Y me parecía bien dejarlo todo… y simplemente marcharme a vivir con él. Él me decía que le parecía una buena idea también”, dijo Diana en una grabación inédita sobre lo ocurrido en 1987. La muerte del hombre, en un accidente de motocicleta, la afectó bastante.

Otros de los amores de la princesa fue James Hewitt, ex oficial de caballería del ejército británico, quien se convirtió en un personaje cercano a la princesa y a sus hijos. Cuando lo trasladaron a Alemania se acabó la relación.

James Gilbey, vendedor de carros de lujo, y Lady Di tuvieron un romance en 1992. Se supo de esta relación por dos grabaciones de llamadas telefónicas, caracterizadas por el lenguaje subido de tono que empleaban la princesa y su acompañante.

El capitán de rugby de Inglaterra Will Carling también se cuenta de los hombres ligados a Lady Di. Su romance habría ocurrido en 1994, cuando la pareja coincidía en el gimnasio. Julia, la esposa de Carling, habló públicamente de la relación.

Un médico paquistaní fue el gran amor de Lady Di

Después de su muerte, se supo que ninguno de los anteriores fue su gran amor, título se lo llevó un médico cirujano cardiólogo paquistaní. Según el libro Las crónicas de Diana, escrito por la periodista Tina Brown, Dodi Al Fayed pudo haber sido un paño de lágrimas o una forma de darle celos al verdadero hombre de su vida: el médico Hasnat Khan, a quien conoció en el hospital Royal de Londres Brompton, cuando ella realizaba trabajo humanitario.