Lady Di no solo odiaba a Camila, detestaba a la niñera de sus hijos. ¿Por qué?

Para nadie fue un secreto que Camila Parker se constituyó como la enemiga de la princesa Diana, pues fue la responsable de que Lady Di y Carlos, entonces príncipes de Gales, no pudieran ser felices. Camila, que había conocido a Carlos mucho antes que Diana lo hiciera y tuvo amores con el hoy rey de Inglaterra, rompieron y luego, ella se casó. Sin embargo, la pareja siguió teniendo relaciones clandestinas, mismas que se prolongaron hasta el noviazgo de Carlos y Diana y posteriormente, durante la vida de casados de los dos. “Éramos tres en el matrimonio”, fue la famosa frase de Lady Di pronunció donde señaló a Parker directamente de ser amante de Carlos.

La otra mujer que Lady Di odiaba por culpa de Carlos

Sin embargo, Camila no fue la única que Diana de Gales repudió por involucrarse con Carlos. Tiggy, la famosa niñera de Harry y William, también se convirtió en un ser detestable para ella. ¿La razón? Siempre estuvo convencida de que fue amante de Carlos y que supuestamente abortó un hijo suyo.

Hoy se sabe que todo fue mentira y Tiggy al parecer, el hoy rey nunca se involucró con la niñera de sus hijos.

Tiggy, la mujer que los príncipes amaron

Actualmente el nombre completo de la niñera es Alexandra Pettifer, pues adquirió el apellido de su esposo desde el 2000, Carlos Pettifer. Su nombre original fue Alexandra Shân Legge-Bourke, y nació en una familia aristocrática. Sus conocidos siempre le apodaron Tiggy. Llegó a la vida de Diana Spencer cuando fue contratada como niñera de los pequeños Harry y William, en 1993.

Fue muy querida por los niños y los desafiaba a tener aventuras con la naturaleza y a divertirse. En el libro En la sombra, del príncipe Harry, él la denomina la niñera más querida que hayan tenido.

También se dice que fue una consejera para Carlos en tiempos de conflicto y crisis, pero Diana no la quiso por los rumores sobre ella y no desaprovechaba ocasión para humillarla. Y no era para menos. La BBC y Martin Bashir mostraron a Lady Di una factura falsa en la que figuraba que Tiggy se había practicado un aborto, presumiblemente, de un hijo ilegítimo de Carlos.

Tiggy sigue teniendo cercanía con la familia real. En la imagen con Carlos apreciando un partido de polo Fotografía por: Getty Images

Con el tiempo se supo que se trató de un plan para motivar a Diana a dar la famosa y reveladora entrevista, pero la princesa de Gales no tuvo claridad sobre la verdadera situación. También se especuló que Diana no estaba de acuerdo con los métodos y las licencias de libertad que Tiggy usaba con sus hijos.

Fue Tiggy quien le dio a Harry los primeros sorbos de ginebra cuando iban a cazar, le untó la cara con sangre de conejo cuando el príncipe pequeño se cobró la primera pieza. También les permitió conducir antes de tiempos a los pequeños. Los continuos enfrentamientos derivaron en que Tiggy finalmente, fuera despedida. Sin embargo, diana no logró alejarla de la familia real, pues siempre estuvo ligada a la vida de los príncipes, siendo Harry el más especial con ella. De hecho, Tiggy es madrina de Archie, el hijo de Harry y Meghan.