La Reina Letizia: los apodos que le pondría su suegro, el rey Juan Carlos I

Cuando el ahora rey Felipe VI anunció que había decidido que Letizia Ortiz sería la mujer que se convertiría en su esposa, se dice que sus padres, el rey Juan Carlos I y la reina Sofía, no tomaron con alegría la noticia. La periodista de quien se había enamorado su hijo no cumplía con muchos requisitos que deseaban para la futura reina de España: era divorciada, no tenía ‘sangre azul’ y parecía ser muy llevada de su parecer. Felipe, que ya había renunciado al amor de Eva Sannum, la modelo noruega con quien iba muy en serio, y lo habría hecho para no contradecir a sus padres, se impuso, y así los monarcas no tuvieron otra opción que acceder a los deseos de su hijo menor y heredero al trono. Los medios españoles han hecho eco en la tensa relación que desde el principio se ha dado entre algunos miembros de la realeza española y la asturiana, quien tiene fama de ser controladora. En especial, se dice que la relación con el rey Juan Carlos I es prácticamente inexistente.

Casi ninguno de los miembros de la familia real española tiene relación con la reina Letizia. Se dice que ella quiere proteger al Rey de los escándalos provocados por ellos. Fotografía por: Getty Images

El rey Juan Carlos I le diría de muchas formas a su nuera Letizia

En los pasillos de palacio se rumoraba que, desde el principio, entonces princesa de Asturias tuvo varios apodos, que fueron ideados por su suegro. ‘Esa´, ‘la asturiana’ y ‘mandona’, son algunos de ellos, el primero para no nombrarla, el segundo en referencia a la región de su nacimiento, y el último por su carácter. Otro de los apelativos es, según reveló una persona cercana a la soberana, uno que tiene que ver con sus conocimientos, y aunque no es claro sí el mote fue de la autoría del ahora rey emérito, si nació durante su reinado y disfrutaba llamándola así. Letizia es una persona muy preparada, y desde su llegada a la familia real hablaba mucho y sobre cualquier tema. Lo hacía sin parar y esa actitud era vista como pedante, al punto que varias veces el monarca, en público, le habría dicho que dejara hablar a los demás. “Siempre pensó que la esposa de su hijo era una lista y una redicha”, reveló una fuente consultada por El Español. A la esposa del rey Felipe VI le decían ‘la princesa de Tolosa’, lo primero por su título nobiliario y lo segundo como abreviatura a la expresión ‘todo lo sabe’.

Otros apodos de la reina Letizia

En sus épocas en TVE se dice que la conocían como ‘la ficticia’, y se sabe algunos amigos de su esposo la llamaban ‘la jefa’ y ´la chacha’, pues les parecía intolerable que el royal se hubiera casado con una mujer sin sangre azul.

¿Por qué el rey Juan Carlos I no quiere a la reina Letizia?

Se dice que el ahora emérito, culpa a la esposa de su hijo de todo lo que ha sucedido con él y su familia. De acuerdo con declaraciones de sus cercanos, desde su llegada, Letizia formó un ‘círculo’ integrado por su esposo y luego sus hijas, y alejó al resto de miembros reales. El rumor que no le perdona el haberlo alejado de su hijo y ser la responsable de su ‘destierro’ es muy grande. El esposo de la reina Sofía también la haría responsable de manipular a su esposo, de controlarlo todo y de alejar a sus nietas del entorno real.