Kate, princesa de Gales, sigue hospitalizada. ¿Qué tan grave es su situación?

El pasado 16 de enero Kate, princesa de Gales, fue sometida a una intervención quirúrgica abdominal. La Casa Real Inglesa anunció, mediante un comunicado, que el procedimiento no revestía ninguna gravedad. “Siguiendo los consejos de los médicos, es poco probable que regrese a sus funciones públicas antes de Semana Santa”, explicó el Palacio de Kensington en las redes sociales.

Sin embargo, con el paso de los días la salud de la princesa y futura reina de Gran Bretaña ha despertado bastante interés en medio de rumores de que podría ser más delicado de lo que se había pensado o incluso que el procedimiento quirúrgico no fue del todo exitoso.

Como es habitual la casa real de los Windsor no ha dado a conocer ninguna novedad sobre el estado de salud de la esposa de William. Lo que si se ha visto es que William ha acudido a visitar a Kate a la clínica de Londres, el centro de salud privado más grande de la capital británica.

Hay que mencionar que la monarquía también descartó que la esposa de William tuviera cáncer.

Nuevas informaciones sobre la salud de Kate Middleton

Ahora es la revista People la que ha arrojado nuevas informaciones sobre la salud de Kate Middleton. Según la publicación y con base en testimonios de los allegados, Middleton volverá a sus actividades públicas una vez esté completamente recuperada y esto sería hacia Semana Santa. “Es una mujer joven que está en buena forma”, dijeron a la publicación algunos de su entorno. “Suena muy serio debido al período tan largo que se está tomando. Pero está en muy buenas manos y tiene mucho apoyo en casa”, complementaron.

También te puede interesar: Miembro de la realeza inglesa anuncia que tiene cáncer

Para algunos, Semana Santa es mucho tiempo si la cirugía fue exitosa, pero la publicación enfatiza en que se dio esta fecha solamente para minimizar riesgos del posoperatorios, es decir, por prevención y no por gravedad. “Es muy sensato tomarse ese tiempo. Y supone un gran ejemplo para la gente, a la que a veces se presiona para que regrese al trabajo lo antes posible, lo que puede ser peligroso. Tiene que recuperarse adecuadamente y después regresar. Debemos aprender una lección de esto”, mencionó la fuente consultada por la revista.

Kate y William se encargan del hogar y tienen pocos empleados

La situación de la princesa ha afectado el entorno familiar, según reporta la revista con base en el informante. Aseguran que la pareja no tiene un equipo grande de empleados como algunos imaginan y que hay tareas de casa que ellos mismos hacen; por ello, William ha debido posponer algunas actividades. En ausencia de su esposa él se ha encarado de los niños, por ejemplo.

La decisión de que los niños no sean atendidos por empleados obedece a que el futuro rey no desea que se cometan errores del pasado dejando a los más pequeños al cuidado de otros y no de sus padres.

Por lo pronto, Kate continúa recluida sin presentar ningún síntoma de alerta o gravedad.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento