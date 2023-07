Kate Middleton será tía: conoce a su hermano James

Kate Middleton, mamá de George, Charlotte y Louis, será tía por séptima vez. La princesa de Gales, hija de Michael y Carole Middleton, es la mayor de tres hermanos. Pippa, la segunda, está casada con James Matthews y tiene 3 hijos, Arthur, Rose y Grace, ahora James, el menor, es quien da la feliz noticia de su paternidad.

James, de 36 años, está casado con Alizée Thevenet hace casi dos. La pareja se vio por primera vez en 2018 y el amor por los animales los unió, pues Ella, la perra del hermano de Kate, se acercó a la analista financiera. Se casaron el 11 de septiembre del 2021, en Bormes- les-Mimosas, en Francia. Durante la ceremonia, de carácter íntimo, los nuevos esposos pronunciaron palabras de agradecimiento dedicadas a la mascota que permitió que se conocieran. Precisamente ahora, en el anuncio de la espera de su bebé, también la mencionaron. “No podríamos estar más emocionados…Bueno Mable podría estarlo. Ha sido un comienzo de año muy difícil después de perder a nuestra querida Ella. Sin embargo, vamos a acabar el año con la más preciosa ampliación de nuestra creciente familia”. James y Alizée no han revelado si serán padres de un niño o una niña.

James Middleton, el hermano menor de Kate Middleton, se casó en septiembre de 2021 con Alizée Thevenet. Fotografía por: Getty Images

James Middleton luchó contra la depresión

En 2019, el empresario, nacido en Reading, Beckshire, reveló que desde 2016 luchaba contra la depresión. El empresario contó en el Daily Mail que vivió el difícil proceso en solitario, pues es incapaz de establecer comunicación con su entorno más cercano. “Sé que soy enormemente bendecido y tengo una vida privilegiada, pero esto no me hizo inmune a la depresión. Es una condición difícil de explicar. No solo es tristeza. Es una enfermedad, un cáncer de la mente”.

James Middleton vivió en silencio, y sin buscar ayuda, otros padecimientos asociados, como el trastorno por déficit de atención, la ansiedad, el estrés, la dislexia y la arritmia. Una situación determinante hizo que revelara su situación y acudiera a un especialista: llegaron a su mente pensamientos de suicidio. Afortunadamente, todo empezó a cambiar de manera positiva para él desde ese momento. “Aunque jamás diría que estoy curado, ahora lo comprendo y con ayuda médica encontré estrategias para superarlo. Tengo un propósito y entusiasmo en la vida”, reconoció en su momento. De la misma forma, Middleton, quien es embajador de la salud mental, una causa que apoyan su hermana Kate y su cuñado, el príncipe William, admitió que este momento tan complicado lo hizo más fuerte.