Kate Middleton quiere que Meghan Markle no se separe de Harry. Esta es la razón

Kate Middleton, esposa del príncipe William y Meghan Markle, cónyuge del príncipe Harry han tenido, a lo largo de los años, una relación que no se podría catalogar como amistosa. Aunque al principio, las dos parejas fueron bautizadas por los medios como ‘los 4 fantásticos’, con el transcurso de los días fue muy evidente que no existía la misma complicidad que tenían en el pasado, cuando solo eran tres: William, Kate y Harry. En aquellas épocas, el hijo menor del rey Carlos III se refería a su cuñada como la hermana que nunca tuvo, pero la llegada de la ex actriz de Suits a su vida marcó el distanciamiento con la esposa de su hermano.

Aunque su relación sería mínima, se dice que Kate aconsejaría a Meghan que luche por su matrimonio con Harry. Fotografía por: Getty Images

Uno de los episodios más conocidos de la ‘enemistad’ entre las dos mujeres ocurrió antes de la boda de Harry y Meghan, en el 2018. Del episodio se hablaba hace un tiempo, pero Meghan, en declaraciones a Oprah Winfrey, dijo que ella no había hecho llorar a Kate, sino que la esposa de William era quien la había hecho derramar lágrimas, aunque después le había enviado flores a modo de disculpa. Harry, en su libro Spare, dio su versión y contó que la discusión entre su cuñada y su futura esposa se había presentado días antes de la boda, pues la primera le había manifestado a su prometida que existía un problema con el vestido que Charlotte, hija de William, luciría en la ceremonia, pues le quedaba grande y que la pequeña había llorado por ese motivo. El príncipe dijo que Markle había enviado al sastre del palacio para arreglar el atuendo, la discusión había dejado tan mal a la novia, que la había encontrado llorando en el piso de la cocina de su casa. En su autobiografía, el hijo menor de Lady Di también se refirió a un episodio que ya tenía incómoda a la hoy princesa de Gales, pues la duquesa de Sussex le había dicho que tenía “cerebro de bebé”, pues hacía muy poco había dado a luz a Louis, su tercer hijo y a eso se debía su falta de concentración. El comentario, que produjo una discusión, fue considerado impropio y causó que la nueva integrante de la Familia Real fuera reprendida.

Esa es la razón de ‘nueva cercanía’ entre Kate y Meghan

Aunque parecía poco probable que entre las dos mujeres pudiera existir algún tipo de ayuda, al parecer Kate habría sostenido conversaciones privadas con su concuñada, alentándola para que luchara por su matrimonio. Algunos medios dice que el interés de la esposa de William es que se preserve la unión entre Harry y Meghan, pues de darse el divorcio, lo más seguro es que su cuñado vuelva al seno de la Familia Real trayendo consigo una atención mediática innecesaria, además sería un hecho su cercanía, algo que después de tantas desavenencias entre ellos sería incómodo, sobre todo luego del lanzamiento de Spare, pues se dice que las declaraciones de Harry hicieron que la madre de George, Charlotte y Louis se sintiera profundamente desilusionada del único hermano de su esposo.

