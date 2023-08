Kate Middleton, princesa de Gales: un nuevo título que rinde homenaje a Lady Di

Lady Diana cumplirá este 31 de agosto, 26 años de fallecimiento, y hoy, su nuera Kate Middleton, esposa de su hijo William, es reconocida con un título que le rinde tributo a quien fuera la primera esposa del rey Carlos III. La madre de George, Charlotte y Louis ya es conocida como la princesa de los niños, nombre que le dan sus fans, según Mirror, por su gran compromiso con la niñez.

Kate Middleton es admirada por su trabajo en pro de la niñez y también por la manera en que interactúa con los más pequeños. Fotografía por: Getty Images

El nuevo título de Kate Middleton, de 41 años, casada desde el 29 de abril del 2011 con el heredero al trono, recuerda automáticamente el nombre por el que fue conocida Lady Di, la princesa del pueblo, como la definió el primer ministro Tony Blair, cuando dirigió un sentido mensaje luego de la muerte de la integrante de la familia real, ocurrido en el túnel del Puente del alma, en París. La madre de William y Harry, quien en 1995 dijo en una entrevista que le gustaría ser la reina de los corazones de las personas, fue conocida mundialmente por su trabajo en pro del bienestar de los niños abandonados, los enfermos de Sida, de cáncer y la prohibición de las minas antipersona. Durante su matrimonio presidió 100 instituciones benéficas, pero luego de su divorcio solo se quedó a la cabeza de seis de ellas. Personas de todo el mundo admiraban su labor, de la misma manera que hoy ponderan el trabajo de Middleton, quien tiene el título de princesa de Gales, que también ostentó su suegra Diana, desde el fallecimiento de la reina Isabel II.

Kate Middleton y su trabajo por la niñez

Kate Middleton, al igual que Diana de Gales, trabaja por el bienestar físico y mental de los más pequeños, así como es una abanderada de su educación. En 2021 presentó al mundo The Royal Foundation Centre for Early Childhood, donde se enfatiza la importancia de los primeros años de los infantes y la manera en que estos influyen en la sociedad del futuro. En enero, la princesa lanzó Shaping Us, una de las iniciativas del centro, para reforzar este concepto en el público. A menudo se conocen tiernas historias sobre sus encuentros con los infantes, donde les hace ‘revelaciones’ sobre sus hijos, su edad y comparte sus inquietudes sobre la ciencia, el arte y la ecología.