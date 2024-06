Kate Middleton preocupa por su salud. ¿Mejor o peor? Pronto se sabría la verdad

Kate Middleton no ha aparecido en público desde el pasado 22 de marzo cuando mediante un video dio a conocer que padecía cáncer y por ello, se había ausentado de la escena pública por casi tres meses. En ese momento, mencionó que recibía quimioterapia preventiva y si había callado esa situación era porque estaba, junto a su marido, el príncipe William, futuro rey de Inglaterra, viendo cómo contarle a sus hijos el panorama y procurar que fuera lo menos traumático para ellos. Pidió tiempo y espacio, confiando en poder regresar a los eventos una vez estuviera restablecida.

En principio, se dijo que Kate estaría de regreso a los eventos reales después de Semana Santa. No fue así. La ausencia prolongada de la princesa contrasta con la presencia permanente de Carlos III, quien pese a también sufrir de cáncer y estar en tratamiento, ha procurado mantenerse vigente acudiendo a algunos eventos. Por ejemplo su reunión semanal con el primer ministro es sagrada. Kate no ha dejado verse en ninguno. Se habla de que ha compartido en un par de reuniones en el colegio de sus niños, sin embargo, no hay ningún registro fotográfico o de video de dichos momentos.

Kate ha preferido llevar su tratamiento alejada por completo de la vista pública y palacio solo ha lanzado genéricos y escuetos comunicados, que expresan que su salud ha ido mejorando pues ha respondido bien al tratamiento y estará de regreso en sus funciones, solo cuando los médicos tratantes lo consideren oportuno.

¿Kate está muy grave o a punto de reaparecer?

Esta información ha generado dos teorías completamente opuestas sobre la salud de la princesa y futura reina británica.

De un lado, algunos medios europeos, no ingleses, aseguran que la salud de Kate no es la mejor y que contrario a lo que se ha difundido, no ha mejorado, sino que más bien se ha deteriorado. Se habla de que justamente por ello, la princesa no estará ni siquiera en el cumpleaños del rey en junio próximo. Recordemos que el 15 será el famoso ‘Trooping the colour’, homenaje al soberano, donde se esperaba ella participara y según esta versión, es casi oficial que no será así. Esta información extraoficial indica que será solo hasta finales de año o comienzos del próximo que Kate aparecerá solo si realmente esté mejor.

También se habla de que la enfermedad la habría golpeado tan fuerte a Kate que estaría sintiéndose bastante mal y tal vez no puede volver a ser la misma de antes cuando logre superar el mal.

Kate Middleton podría salir el 15 de junio en público

La otra versión indica que, por el contrario, Kate está mucho mejor y es probable que al terminar el desfile, programado para mediados de junio, ella aparezca en el balcón, al lado de sus seres queridos. Sería la señal definitiva de que en efecto, el tratamiento le ha sentado bien y está apartada solamente porque desea lidiar con el mismo en la privacidad de su casa.

De acuerdo con el periódico británico Daily Mail, Kate Middleton estaría “considerando” hacer acto de presencia en los festejos de ‘Trooping The Colour’ el próximo 15 de junio 2024. Ahora, se aclaró que únicamente lo hará si se siente lo suficientemente bien.

“Fue un gran alivio saber que tolera bien los medicamentos y está realmente mejor. Naturalmente, fue un período muy desafiante y lleno de preocupaciones. Todos se unieron a ella: William, sus hijos, sus padres, su hermana y su hermano”, agregó la fuente referida.

Curiosamente, en esta oportunidad Palacio ha manejado la situación muy contrario a lo que aconsejaba la fallecida Reina Isabel II. La madre de Carlos III tenía como consigna “Dejarse ver para que nos crean”, es decir que sin importar lo que ocurriera, la reina consideraba que era importante no perderse de la escena pública, solo la aparición aplacaba comentarios y rumores.

En este caso, Kate y William han preferido lo contrario, así la ausencia exacerbe los rumores y las teorías.

