No está muerta ni intubada. Kate Middleton reapareció junto al príncipe William

En medio de los rumores sobre su ausencia y una tormenta de teorías conspirativas acerca de su salud, que llegaron incluso a mencionar que la princesa de Gales, estaría muerta y que la Corona estaría ocultándolo, reapareció Kate Middleton, la futura reina de Inglaterra.

El avistamiento se reportó esta mañana del lunes, después de una alerta sobre la imagen en negro del logo de BBC que hizo a muchos pensar que la casa Windsor estaba por dar una noticia grave que en realidad, solo representó una falsa alarma, pues se estableció que el negro es el color del sistema de medios de comunicación británicos y seguramente fue un cibernauta que no lo había notado y lo asoció con un posible luto sumado a los rumores que ha habido en torno a Kate.

Los príncipes de Gales estaban de compras

Hay que mencionar que solo hasta el lunes 18 los medios internacionales registraron que Kate fue vista caminando junto a su esposo en una granja cercana a su residencia, pero dicha caminata de los príncipes de Gales habría sido el pasado sábado 16.

Aunque aún no se tienen imágenes del momento en que fue vista la princesa de Gales son varias las personas que aseguran que era ella. Esto representa la primera noticia real que se tiene de cómo estaría Kate, pues desde el pasado 25 de diciembre no hay registro fotográfico de ella. Recordemos que en la navidad del 2023 se vio feliz y vital junto a su esposo William y sus hijos Charlotte, George y Louis, así como con su suegro, el rey Carlos III, y la reina consorte Camila. La familia iba al servicio religioso de la natividad. En enero habría sido sometida a una cirugía abdominal y desde entonces las noticias no han sido el todo claras.

Hace tan solo ocho días, las dudas sobre la salud de la esposa de William se acentuaron cuando en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales apareció una fotografía claramente retocada y manipulada donde parecía Kate junto a sus hijos. Sobre la imagen se comenta desde que es un montaje, hasta que se realizó por inteligencia artificial, lo cierto es que en la cuenta mencionada aparece el anuncio de que la imagen no corresponde a la realidad. La situación creó tanta incertidumbre que la princesa habría admitido la modificación digital de la instantánea con las respectivas excusas, sin embargo, nadie vio a Kate. Se sabe que emitió un boletín con ese mensaje.

Kate Middleton reapareció en granja

Volviendo al avistamiento del sábado, el primero en casi tres meses de la princesa de Gales, según The Sun, no fue la única visita del matrimonio a un lugar. Ella y William habrían hecho primero una parada al colegio Lambroook School, a donde habrían ido a ver a sus hijos en distintas prácticas deportivas. Luego, los dejaron en casa y más tarde, el matrimonio fue a Windsor Farm Shop, su tienda favorita de productos agrícolas a solo unos minutos de su residencia en Adelaide Cottage.

Los testigos aseguran que vieron a Kate de buen semblante, feliz y saludable. “Estaba de compras y se veía tan feliz”, indica The Sun.

