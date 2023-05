Kate Middleton le negó autógrafo a una fan y su razón dejó perplejo a más de uno

Kate Middleton es famosa por integrarse a cualquier actividad que esté relacionada con sus deberes reales. La princesa de Gales hace gala de su energía y dulzura a la hora de interactuar con deportistas, voluntarios, líderes o personas del común, y todos ellos alaban su don de gentes. Este fin de semana ocurrió lo inesperado, pues la esposa del príncipe Guillermo, quien se encontraba en el Chelsea Flower Show 2023, evento que se lleva a cabo en el Royal Hospital Chelsea, donde se reunió con 100 escolares en un picnic, recibió una solicitud especial, pero tuvo que decir “no”.

La princesa de Gales tuvo que decir que no a una petición de los niños, pero se las ingenió para dejarles un recuerdo. Fotografía por: Getty Images

Los niños asistentes al evento, que habían realizado diferentes dibujos sobre su visita al lugar, donde aprendieron sobre frutas, conocieron más detalles acerca de los insectos y en general sobre floricultura, le pidieron a Kate que firmara algunos autógrafos para ellos, pero según Page Six, ella los sorprendió con su respuesta. “Mi nombre es Catalina. No tengo permitido escribir mi firma, es solo una de esas reglas”, pero la mamá de George, Charlotte y Louis tenía una solución para los pequeños, “sí sé dibujar”, les dijo, según The Telegraph, y procedió a pintar una flor para una de las pequeñas asistentes, luego un pequeño bosque para otra y un árbol dedicado a una más.

¿Por qué Kate Middleton no puede firmar autógrafos?

Según se ha mencionado, una de las reglas que la realeza debe cumplir tiene que ver con la firma de algún autógrafo. Según el portal Express, no deben hacerlo para evitar falsificaciones, aunque sí están autorizados, en ocasiones, a hacerse selfies, aunque no sean muy fanáticos de estas prácticas, como lo confesó, en 2016, el príncipe Harry. Se dice que, en 2010, el hoy rey Carlos III transgredió la orden, pues escribió para una admiradora de la realeza, “Carlos 2010″.

