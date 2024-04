Kate Middleton, la princesa de Gales, fue chantajeada y por eso contó su cáncer

Kate Middleton sorprendió al mundo entero al contar que tiene cáncer, sin embargo, hoy se sabe que no deseaba compartirlo, pero tuvo que hacerlo. Fue el 22 de marzo que sorprendió al mundo con un video, revelando que tiene cáncer. Explicó que no lo había dado a conocer, ya que se estaba tomando el tiempo de compartir la compleja noticia con sus hijos, George, Charlotte y Louis, todos menores de edad. Sin embargo, los medios británicos han establecido que Kate tenía todo, menos ganas de hacer un video hablando de su salud, pese a que días antes su suegro, Carlos III reconoció que tenía cáncer, aunque no detallaron más sobre el mal.

Según los tabloides, fue la presión la que obligó a la princesa de Gales a contar que estaba enferma y en quimioterapia. La decisión del video comenzó a gestarse ocho días antes cuando se supo que había indicios de que personal ajeno a la clínica de Londres, estaba procurando entrar a su historia médica. Aunque el centro asistencial ordenó una investigación, era claro que los medios o quienes les venden información no descansarían hasta saber por qué la princesa estaba desaparecida.

El punto alto habría llegado cuando alguien se puso en contacto con el Palacio de Kensington asegurando que sabía lo que ocurría con la salud de la princesa. Al parecer la fuente ya sabía que la ausencia de Kate Middleton no tenía que ver con alguna cirugía plástica o que estuviera en una UCI intubada, sino porque estaba siendo tratada por el temible mal. No había otro camino distinto a que el palacio anunciara el hecho.

Kate tendría un cáncer de buen pronóstico

También se ha hablado de la expectativa de vida de Kate, la cual sería amplia pues el mal si fue descubierto en etapa temprana, como Kate insinuó, tendría buen pronóstico. De ahí que ella en su video mencionara su anhelo de regresar a los compromisos reales.

De momento, ya William ha ido aumentando los compromisos reales y se sabe que la mejoría de Kate ha sido paulatina. Algunos estiman que para el segundo semestre del año, la princesa de Gales esté en algunos compromisos reales.

