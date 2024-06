Kate Middleton entristece con preocupante mensaje: “Aún no estoy fuera de peligro”

Una buena parte de los británicos guardaba la esperanza de que este sábado 15 de junio la princesa de Gales, Kate Middleton apareciera en el balcón, aunque fuera por unas breves segundos, al finalizar las festividades públicas del tradicional The Trooping the Colors. No será así y esos súbditos han quedado un poco tristes, pues Kate se ha pronunciado, tal vez para no alentar falsas esperanzas.

Fue a través de su cuenta oficial como princesa que Kate, esposa de William, futuro rey de Inglaterra comunicó sus sentimientos frente a la ausencia, por primera vez de las fiestas que celebran el cumpleaños del rey, y cómo enfrenta su vida alejada del foco público.

Recordemos que la última vez que se vio a Kate fue en la Navidad del 2023 cuando iba al tradicional servicio religioso de Nochebuena, junto a su familia.

También te puede interesar: Kate Middleton preocupa por su salud. ¿Mejor o peor? Pronto se sabrá la verdad

Reapareció en un video el pasado 22 de marzo para anunciar que luchaba contra el cáncer. Esta vez fue un largo texto que explicó que aún no puede retomar su vida.

“Me han sorprendido todos los mensajes amables de apoyo y aliento de los últimos dos meses. Realmente ha marcado la diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles”; comenzó diciendo la futura reina inglesa.

Kate Middleton admite que tiene días malos y días buenos

“Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien”, mencionó Kate y luego habló que así como hay días buenos llegan otros grises.

“Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa”.

Luego se refirió a las próximas festividades y aceptó que aún no está bien de salud, como quisiera. “Estoy deseando asistir al Desfile de Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro”.

Enseguida mencionó las lecciones que ha aprendido en este proceso. “Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre. Tomando cada día como viene, escuchando a mi cuerpo, y permitiéndome tomar este tiempo tan necesario para sanar”.

Finalmente, y como ya es habitual en sus comunicados, se mostró agradecida. “Muchas gracias por su continua comprensión, y a todos ustedes que han compartido sus historias conmigo tan valientemente”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento.