Harry y Meghan estarían a un paso de divorcio. El príncipe ya tendría abogado

Harry y Meghan podrían estar atravesando la crisis más grande de sus 5 años de matrimonio, pues los rumores de separación, que han estado presentes casi desde el momento en que decidieron apartarse de la Corona, en 2020, ahora son muchos más fuertes y no provienen únicamente de los medios de comunicación.

Se dice que sus problemas se evidenciaron por el poco apoyo que el príncipe habría recibido por parte de su esposa, a quien ha defendido a capa y espada, incluso desde el mismo momento en que fue acusada de acoso laboral por parte de varios ex colaboradores suyos. Harry se habría distanciado por este motivo de su hermano William, quien incluso antes de su matrimonio, le aconsejó que fuera más despacio en su relación.

Mientras Meghan está feliz con su vida al estilo Hollywood, se dice que Harry busca alejarse de ella. Fotografía por: ANGELA WEISS

Harry recibió poco apoyo de Meghan

La entrevista concedida a Oprah Winfrey marcó un punto definitivo, pues el duque de Sussex no tuvo inconveniente en respaldar a su esposa cuando se habló de racismo dentro del seno de la familia real. El estreno de Harry & Meghan en Netflix y la publicación de Spare, donde el príncipe reveló situaciones privadas de la monarquía inglesa, lo alejó aún más de los suyos, incluido su padre, el rey Carlos III, pero en esos días la duquesa se mostró distante, acción que no pasó desapercibida entre los medios de comunicación y en los expertos en realeza. Harry no estaría conforme con la ‘fluidez’ con que Meghan hacía ciertas revelaciones que no eran del todo ciertas, además el estilo de vida de la exactriz de Suits, acostumbrada a gastar grandes sumas de dinero, no es consecuente con los nuevos ingresos del hijo menor del Rey, y esta situación habría provocado tensión entre ellos.

¿Se avecina una guerra entre Harry y Meghan?

Precisamente en los últimos días en que, ante los medios, aparecían radiantes y enamorados en Nueva York, se empezó a decir que el príncipe tenía una habitación en un lujoso hotel cerca a su casa, que utilizaría para ‘estar lejos’ de Meghan. Un club de lujo lo tendría entre sus miembros, pues el royal lo visitaría con el mismo fin. El portavoz de la pareja aseveró en la existencia de dichos lugares no era cierta, pero ahora una experta en realeza, Lady Colin Campbell, reveló que la relación entre los duques de Sussex estaría fracturada. “Ha habido problemas en el matrimonio durante algún tiempo. Quiero decir, he escuchado de cinco fuentes totalmente fiables que Harry llamó a varios abogados hace algunos meses”. De ser ciertas las declaraciones que le entregó al canal GB News, los aparentemente felices duques de Sussex estarían en medio de una lucha, en la que Harry, que sería apoyado por la familia real, estaría en desventaja. “No está en una muy buena posición legal en términos de preservar su posición, especialmente la custodia de los niños”. La fuente declaró, sin embargo, que no sabe en qué punto se encuentran, aunque expresó que en medio del proceso podrían salir a relucir los ‘días locos’ del príncipe, donde el consumo de alucinógenos le restaría puntos en temas de la custodia de sus hijos Archie y Lilibet Diana, quienes se quedarían con su madre en Estados Unidos, mientras el padre, se presume, regresaría a Inglaterra.