¿Harry y Meghan arrepentidos? Pedirían perdón a William y Kate por ventajosa razón

Cuando el pasado 22 de marzo se supo que Kate Middleton padecía cáncer, a través de un video donde ella misma informaba de su mal, no solo millones de personas en el mundo quedaron impresionadas con las palabras de la princesa de Gales, de 42 años. También los duques de Sussex, Harry y Meghan, quedaron estupefactos, eso han dicho fuentes cercanas a estos últimos.

La noticia, que los medios de comunicación británicos habrían conocido media hora antes de hacerse pública, no les fue anticipada a los duques. Eso quiere decir que para los príncipes de Gales son más confiables esos medios, que Harry y su esposa, Meghan. Nunca les revelaron nada por temor a que se filtrara.

Esta situación ha dejado más que evidente que, pese a rumores de que se podrían estar limando asperezas entre la monarquía y los duques de Sussex, que residen fuera de Gran Bretaña desde el 2020, cuando decidieron separarse de la corona, en realidad, la relación está resquebrajada.

Cuando Harry viajó a Inglaterra, ya Kate sabía que tenía cáncer

Recordemos que cuando el rey Carlos III dio a conocer que padecía cáncer, menos de un día después, el príncipe Harry viajó en un vuelo comercial a Londres a ver a su padre. Aunque la reunión duró menos de una hora y no vio a ningún otro miembro de la familia, lo que ahora llama la atención es que ya para esa época Kate tenía su diagnostico de cáncer y Harry no se enteró. Se dice que Carlos también sabría que el mal aquejaba a su nuera y como ya no confía en su hijo menor, no le contó absolutamente nada.

Esta situación, según el experto en realeza, Richard Eden, que ha expuesto al Daily Mail, ha puesto a pensar a Harry y a Meghan no solo en que están siendo muy repudiados por la corona británica, sino que esto no les conviene para nada y menos a sus negocios.

Harry irá el 8 de mayo a Inglaterra ¿Solo o con Meghan?

Es así como varios diarios aseguran Harry y Meghan pedirían perdón a Kate y a William el 8 de mayo próximo cuando vayan a Inglaterra a la inauguración de los famosos Juegos Invictus. Las razones obedecerían a su interés en mejorar su imagen, aunque podría haber algún asomo de vergüenza, consideran algunos. De hecho, Harry ya confirmó su asistencia. Aunque hay versiones que dicen que el príncipe irá con su esposa Meghan, quien viajará porque es políticamente correcto seguir el consejo de su marido y limará asperezas con la familia Windsor, hay quienes aseguran que ella no irá y que incluso estaría muy molesta con los planes de acercamiento y solicitud de disculpas a Kate, planeadas por su marido.

Harry pediría perdón por motivos empresariales

Para Eden, el matrimonio de Sussex está más que dispuesto a decirle “Lo sentimos” a William y a Kate.

A esta información se ha unido el periódico The Mirror, cuyo experto Tom Quinn cree que el príncipe Harry “está bajo presión” para conseguir un acercamiento con su familia y “mantener algún tipo de relación” con su padre, Carlos III, y su hermano, William, “aunque solo sea por el bien de sus nuevas empresas”. “Harry todavía tiene alguna vaga esperanza de que será perdonado y de que se le ofrecerá un papel menor en alguna parte”.

El duque de Sussex, que financieramente se ha visto afectado porque sus más recientes negocios no han resultado como esperaba, es consciente de que debe procurar la simpatía del mundo entero y un acercamiento a la familia real le puede ayudar en ese propósito. Recordemos que sus productos audiovisuales de plataforma, así como el pódcast de su mujer han obtenido menos éxito del planeado y esto les ha generado ‘pocos’ dividendos.

8 días antes de que Kate revelara que tiene cáncer William rechazó a Harry

No olvidemos que la última vez que Harry pudo haber tenido algún contacto con William, el príncipe de Gales se negó a propiciarlo, algunos dicen que lo rechazó categóricamente. Fue el pasado 14 de marzo en la entrega de los premios Legado de Diana. Allí William abandonó el acto antes de que Harry entrara mediante videoconferencia.

Por su parte, Kate se reunió por última vez con Harry luego la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, cuando los dos matrimonios pasearon por las inmediaciones de Windsor para ver las múltiples muestras de cariño hacia la Reina. Solo se trató de una tregua momentánea. Ha sido más que claro que los príncipes de Gales no querrían ningún acercamiento con Harry o su mujer después de los señalamientos que el hijo menor de Diana escribió en su libro En la sombra. Uno de ellos que William caminó hacia el altar, ebrio.

En realidad, solo se sabrá se hubo perdón o acercamiento si Kate o William aceptan ver a Harry. Una cosa es que el hijo menor de Diana quiera ver a su hermano o a su cuñada y otra muy distinta, que ellos accedan a verlo. Se sabe que una de las peticiones de William a su padre en la pasada visita de Harry a Inglaterra es que él no tuviera ningún contacto planeado o espontáneo con su hermano.

