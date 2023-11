¿Harry fue traicionado? Nuevo libro sumiría a la realeza inglesa en otro escándalo

Cuando aún la familia Windsor no se repone de los daños a su imagen producidos por el libro Spare, en español A la sombra, en el que Harry, el hijo menor de Lady Di y hermano del William, futuro rey de Inglaterra, ya los medios destacan la inminente publicación de un nuevo libro que consideran lacerará profundamente a la familia más famosa del mundo.

Será el próximo 28 de noviembre cuando se lance Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, que al español se podría traducir como Final de juego: dentro de la familia real y la lucha de la monarquía por sobrevivir.

Según ha transcendido, el autor, el periodista estadounidense Markle Omid Scobie, que algunos consideran el biógrafo de Harry y Meghan, los duques de Sussex, dejará al descubierto más detalles sobre la animosidad entre los hijos del actual rey: Harry y William, así como el hecho de que desde hace tiempo no se hablan y prácticamente es casi imposible que se dé entre ellos una reconciliación, pues el pasado pesa demasiado.

Según las descripciones sobre el libro y de acuerdo con algunos adelantos, el texto será otra bomba que no le caerá nada bien al actual rey británico Carlos III. En sus páginas también hay referencia a detalles e intimidades del monarca que sufre, por ser un rey impopular, al tiempo que su hijo William posee un afán de ascender, que además es respaldado por una buena cantidad de británicos, que aborrecen a su padre y anhelan ver sentado a William y Kate en el trono, en lugar de a Camila y Carlos.

La reconciliación de Harry y William no es probable

El escritor, que es muy cercano a los duques de Sussex y que fue el responsable del texto Finding Freedom, lanzado en el 2020, concedió una entrevista a People donde confirma que la distancia entre William y Harry, quienes en algún punto de sus vidas tenían mucho en común, es cada día más grande. Fueron “hombres que alguna vez estuvieron firmemente alineados en sus perspectivas, uno de ellos tuvo que seguir adelante para proteger también la corona”.

EL escritor también avaló Spare, el libro de Harry que sacudió a la corona y en el cual el príncipe hizo duros señalamientos a su familia por su dureza, por aparente racismo y en particular, habló de su hermano, su padre y su abuela. Para el periodista el texto del hijo menor de Carlos III fue “un intento más por expresarle a su familia cómo se ha sentido a lo largo de los años”, ya que no hay diálogos abiertos o pendientes entre ellos para dar a conocer sus sentimientos.

También se refirió a la opinión que tiene la corona sobre Harry después del material que ha dado a conocer desde que se separó de su familia en 2020. “Su libertad para ejercer su propio pensamiento fuera de los límites de la institución lo ha convertido en el enemigo”, dijo. En opinión del escritor del nuevo texto, Harry fue traicionado por su propia familia.

