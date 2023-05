¿Harry de Sussex quiere alejarse de Meghan Markle? Conoce las razones

Harry de Sussex y su esposa Meghan Markle se ven muy unidos y felices, sobre todo después de la coronación del rey Carlos III. A la ceremonia el príncipe asistió solo y únicamente a los actos propios de la entronización para volar casi de inmediato a Los Ángeles, donde celebraría el cuarto cumpleaños de su hijo Archie, y la semana pasada viajó con la exactriz a Nueva York donde ella, que recibió el premio Women of Vision 2023, causó sensación con su atuendo dorado, creado por la colombiana Johanna Ortiz, pero sin embargo, parece que al interior del matrimonio, que acaba de cumplir 5 años, existen muchos problemas.

Se rumora que la pareja, que se ve muy feliz, está teniendo problemas, sobre todo porque no se ponen de acuerdo en los gastos. Fotografía por: GettyImages

Se viene rumorando que el hermano del príncipe William y su esposa, la ex actriz de Suits están teniendo grandes desavenencias conyugales, una de ellos, por la gran cantidad de gastos, un tema en el que no terminan por ponerse de acuerdo, pues es conocido que Meghan es de gustos caros, y si bien todos los contratos que han logrado después de su separación de la corona británica, en 2020, son millonarios, también lo sería su forma de gastar. También se ha dicho que Harry no estaría muy conforme con la distancia que su esposa guardó mientras él estaba en el lanzamiento de Spare, su autobiografía, ni tampoco con su manera de hablar de más sobre ciertos temas.

¿Cuál sería el ‘escondite’ de Harry?

Aunque el portavoz oficial del duque salió al paso a las declaraciones, y dijo a Page Six que no eran ciertas, según de The Sun, que consultó a una fuente confiable, el royal tiene, al parecer, una habitación privada en un hotel para estar, cuando lo considera necesario, lejos de su esposa. Del lugar, de lujo y cerca de su casa, no se conoce el nombre y también es un misterio cuánto tiempo pasa Harry en su ‘refugio’. También se dice que existe otro lugar, en San Vicente Bungalows. Se trata de un club privado ubicado en Los Ángeles, donde al parecer, la intimidad es lo más importante, tanto que no se permite el contacto entre los invitados y mucho menos el uso de celulares, tanto que cubren la parte de la cámara.

