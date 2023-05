Harry compraría casa en Inglaterra. Esto dice antiguo empleado de la Corona

Harry de Sussex y su esposa Meghan Markle continúan siendo tendencia. El hijo menor del rey Carlos III y Lady Di está más continuamente en el foco mediático desde el 2020, cuando decidió, junto con su esposa, dar un paso al costado y alejarse de sus deberes con la Corona Británica para buscar una nueva vida en América. Aunque inicialmente la pareja y Archie, su hijo mayor, estuvieron en Canadá, establecieron su residencia permanente en Estados Unidos. Su hogar está ubicado en Montecito, California.

Casi desde su salida, los medios de comunicación se preguntaban la fecha en que Harry regresaría al seno de su real familia, pero sucesos como la entrevista concedida a Oprah Winfrey, el estreno de su documental Harry & Meghan y el lanzamiento de Spare, su libro autobiográfico, hicieron que esa probabilidad se hiciera cada vez más lejana. Las declaraciones polémicas sobre miembros de la realeza británica, la revelación de secretos de ‘La firma’ y de recuerdos íntimos de su relación con el Rey y con su hermano mayor William, además de las acusaciones de racismo, parecían marcar su punto de no retorno a la Casa Real.

Harry y Meghan de Sussex cumplieron 5 años de matrimonio. Fotografía por: Getty Images

Durante este tiempo, Harry, a veces solo y en ocasiones con su esposa, ha retornado a Inglaterra. Sus visitas han sido puntuales, el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, la develación de la estatua conmemorativa de Lady Di con motivo de su cumpleaños 60 y las exequias de la reina Isabel II han sido algunas de ellas. En cada una se esperaba un acercamiento real, pero ante los medios no sucedió.

La más reciente visita de Harry al Reino Unido ocurrió para la coronación de su padre, el rey Carlos III. El duque de Sussex confirmó casi a última hora, su esposa se quedó en Estados Unidos y él, solo y ubicado en la tercera fila de la Abadía de Westminster, salió presuroso para tomar un vuelo que lo llevara a California, donde celebraría el cuarto cumpleaños de su hijo mayor.

Harry y Megan vuelven a ser noticia por la ‘persecución’ que sufrieron en Nueva York, luego de asistir a un evento donde la duquesa de Sussex recibió el premio Mujer de Visión 2023. El portavoz de la pareja habló del proceder de los paparazzi, que habría provocado accidentes y que hizo recordar a la princesa Diana, pero la policía de Nueva York desmintió tales hechos.

¿Cuáles serían los planes de Harry en Inglaterra?

En los últimos días se ha rumorado que el príncipe tendría una habitación en un hotel, que utilizaría cuando quiere estar lejos de su esposa. También se habló de una membresía en un club privado con el mismo fin, todo en medio de rumores de problemas conyugales que podrían desembocar en una ruptura. Ahora Grant Harrold, quien fue mayordomo del soberano británico, abrió la posibilidad del regreso de Harry a Inglaterra. “Nunca diría nunca, siempre es posible que algún día quiera volver a casa, es posible que compre una propiedad aquí si quisiera venir más a menudo y Meghan no quisiera acompañarle”, le dijo el hombre al New York Post. El royal, de 38 años, tendría que adquirir una propiedad, pues el Rey le solicitó desalojar Frogmore Cotagge, residencia que le fue entregada por la corona cuando todavía era miembro activo de la misma. Esta decisión, para ‘bajar costos’, obedecía también al propósito de hacer de esta casa la residencia del príncipe Andrés, hermano del soberano, algo que todavía no ha ocurrido.

Según el exempleado, aunque el padre de Archie y Lilibet Diana ya tiene formada su familia en América y son muchos los lazos comerciales y personales que lo unen a Estados Unidos, su corazón y sus raíces están en Inglaterra. “Siempre va a tener una asociación con el Reino Unido y nunca querrá cortar totalmente esos lazos”.