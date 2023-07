Harry, arrepentido y arruinado, le habría pedido dinero y consejo a William

Ahora, que se habla con insistencia sobre la inminente separación de Harry y Meghan de Sussex y que se espera que una vez suceda la ruptura, el príncipe regrese al seno de la monarquía, que abandonó en enero del 2020, se supo que los problemas financieros del hijo menor del rey Carlos III le habrían obligado a deponer, en parte, su orgullo y pedir ayuda a su círculo familiar más cercano.

Una fuente cercana a la monarquía inglesa manifestó a The Mirror, que, aunque el esposo de Meghan Markle no tendría hace mucho tiempo una buena relación con el príncipe William, su hermano mayor, a quien además habría desilusionado al revelar intimidades de ‘La Firma’, se acercó a él, pero no para firmar la paz, sino para pedirle su ayuda, olvidando, aunque sea por un tiempo, todos los problemas que se han presentado entre ellos y que han sido ampliamente conocidos en el documental Harry & Meghan y Spare, el libro autobiográfico del duque de Sussex. El medio mencionado cuenta que Harry ha buscado el consejo de su hermano en este momento de crisis, sobre todo después del revés sufrido con Spotify. El príncipe de Gales, no esperaba que el padre de Archie y Lilibet Diana, acudiera a él, pues su alejamiento hacía casi imposible dar marcha atrás en su vínculo.

Se dice que William se sorprendió con el acercamiento de su hermano Harry. Fotografía por: Getty Images

Harry quiere volver, pero ¿qué piensa Meghan?

En este tiempo de crisis, se dice que el duque de Sussex estaría reevaluando la decisión que él y su esposa tomaron en 2020 y se cuestionaría si realmente fue la correcta. Según la mencionada fuente, Harry habría llegado a sugerirle a Meghan que volvieran a Inglaterra y recuperaran su vida ‘real’. Como han afirmado varios medios, la ex actriz de Suits, que se dice, tenía entre sus planes ser imagen de Dior, estaría trabajando para retornar al medio artístico e incluso protagonizar una película, todo, por supuesto, lejos del control de su familia política.

