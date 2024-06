El rey Carlos III quiere que el príncipe Harry regrese. Le puso duras condiciones

Desde que se conoció que el rey Carlos III tenía cáncer y que Kate Middleton, su nuera, también tenía el mismo padecimiento, la opinión pública no pudo evitar mirar al príncipe Harry, alejado de los deberes reales, y de su familia, desde el 2020, cuando decidió, junto a Meghan Markle, su esposa, dar un paso al costado y radicarse en América.

Se dice que el hijo mayor de la reina Isabel II, quien ha hecho una serie de modificaciones en sus apariciones públicas, tiene un deseo especial, no motivado por obligaciones reales, pero también hace una dura exigencia. Este anhelo se refiere a Harry, su hijo menor, protagonista de todos los escándalos reales desde su distanciamiento de ‘La Firma’.

Muchos expertos en realeza analizaron el comportamiento del hermano del príncipe William, entre ellos Tom Quinn, que ahora, a raíz de los problemas de salud del monarca y su nuera, volvió a referirse al esposo de Meghan Markle.

Harry está distanciado de sus deberes reales desde 2020, cuando decidió radicarse en América. Fotografía por: Getty

Esto le exigiría el rey Carlos III a su hijo Harry

Según The Mirror, citando al mencionado experto, la exigencia del royal tiene que ver con un solo aspecto: evitar que continúe ventilando los asuntos privados relacionados con la familia real británica. “Su padre le ha pedido directamente a Harry que no escriba ni diga públicamente nada más sobre la familia o su hermano que pueda causar problema”.

Hay que recordar que el duque de Sussex protagonizó varios escándalos. El primero, en 2020, por su decisión de dar un paso al costado en sus deberes reales y cambiar de país de residencia. En aquella ocasión, no se refirió a sus motivos concretos, pero después se dedicó a contar, una por una, las razones que lo llevaron a dejar a los suyos y la actividad para la que fue preparado desde su nacimiento. La entrevista concedida por Harry y Meghan a Oprah Winfrey, en marzo del 2021, donde se habló, entre otros temas, de racismo, hizo estremecer los cimientos de la monarquía, el documental Harry & Meghan mostró la realidad de la relación entre los hijos de Lady Di (William no salió muy bien librado) y la autobiografía En la sombra (Spare) hicieron que el mundo quedara atónito, tanto por las revelaciones, como por los motivos que tuvo el duque de Sussex para romper el código de silencio. A propósito de este tema, Robert Hardman, experto en realeza, le dejó ver a The Independent, que el hijo menor de Lady Di podría estar pensando en hacer la segunda parte de su autobiografía, aunque no hay una señal clara al respecto.

¿Por qué el rey Carlos III quiere que Harry vuelva?

El experto real señala que el soberano, que tiene 5 nietos, quiere tener cercanía con el duque de Sussex, pero, sobre todo, como abuelo, desea establecer mayor contacto con Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3, los hijos que Harry tiene con Meghan Markle. “Él valora la familia por encima de todo y sea cual sea el curso de su relación con su hijo, nunca se contentaría con ver a sus nietos en alguna que otra videollamada”.

¿Meghan Markle volvería a Inglaterra?

Se dice que Harry, deseoso de volver, quiere que se disculpen con él y restituyan sus privilegios, algo que, por las acciones de su padre y de su hermano mayor, parece estar lejano, pues, aunque se vieron brevemente en febrero, el monarca no lo atendió tres meses después.

En medio de los rumores de un probable acercamiento, que además incluyen la supuesta comunicación ‘secreta’ de Harry con Kate Middleton, su cuñada, muchos se preguntan qué opina la nuera del rey Carlos III, pues su relación con la familia real es casi inexistente. Al respecto, Quinn declaró que los padres de Archie y Lilibet tienen dos puntos en común. “Meghan ha dicho que solo está preparada para regresar a Inglaterra si ella y Harry tienen un lugar propio y la seguridad que ambos sienten es esencial”.