El príncipe William toma decisión radical sobre Harry. No habría reconciliación

Desde que el rey Carlos III anunció que enfrenta un cáncer y que al tiempo que se sometería al respectivo tratamiento, continuaría con su actividad pública, el mundo entero ha fijado, aún más, sus ojos en su hijo mayor y heredero de la corona el príncipe William.

Ha sido el primero en la línea de sucesión quien ha visto su trabajo aumentado por la ausencia, no solo de su padre en algunos eventos, sino de su esposa, la princesa Kate, quien también enfrentó un tratamiento contra el mal y solo hasta hace unos días comenzó a retomar su normalidad.

William y la reina Camila se han ocupado de suplir al monarca en ciertas actividades sociales y de beneficencia que él no puede por razón de sus quebrantos de salud

Carlos III estaría pensando en abdicar a favor de su hijo

La salud de Carlos III también ha disparado especulaciones sobre una posible abdicación a favor de su hijo y que al interior de la monarquía, estarían preparando todo lo necesario para una próxima coronación. Claro que también se dice que estos preparativos también son de cara a un fallecimiento del actual rey, pues hay rumores de que su salud sería demasiado débil.

En el primer escenario, William y Kate ascenderían al trono y Carlos III se mantendría como rey vitalicio, pero las funciones reales estarían sobre los hombros de su hijo mayor.

Ahora, según el medio alemán, Bunte, William estaría organizando la ceremonia que lo entronaría y quiere ciertas condiciones.

El príncipe William no invitaría a Harry a su coronación

Ya ha trascendido que el nuevo rey se llamará William V y su esposa será Catherine de Inglaterra, cuando empiecen a reinar Gran Bretaña. Cuando eso ocurra, Camila, esposa de Carlos III, perderá su título de reina.

El aspecto que Bunte enfatiza es que William ya habría ordenado la no presencia de su hermano, el príncipe Harry, cuando sea coronado.

Recordemos que William y Harry tienen una relación distante desde que salió a la luz el libro En la sombra, escrito por Harry donde deja al descubierto varios aspectos de la familia real, que no se habían ventilado antes como: discriminación, exceso de disciplina, poca empatía. También habló de que William se casó alicorado y de varios desencuentros que vivieron los hijos de la princesa Diana.

Las revelaciones de Harry en su libro dejaron decepcionado no solo a William, sino también a Kate, quienes no querían verlo en su coronación. Por supuesto ni su esposa Meghan, ni los hijos de ella, Lilibeth y Archie estarían.

Al parecer, William no olvida que su hermano menor haya dicho en el libro y en entrevistas que el futuro rey es frío y haya detallado que tuvieron en en el pasado. El diario alemán también reafirma que Carlos III no vio a su hijo Harry cuando recientemente este viajó a Londres, con ocasión de los Juegos Invictus, por recomendación del mismo William, quien cree que la cercanía del duque de Sussex no le hace bien a su padre y que Harry solo querría hacerse publicidad con el mal de su papá.

