Kate Middleton se ha convertido en la sucesora perfecta de la princesa Diana. Su elegancia, don de gentes, glamour y belleza han despertado la admiración, no solo de los súbditos británicos sino de millones de seguidores en el mundo entero que la elogian por su manera de vestir y su compostura.

Kate, princesa de Gales, se ha robado el show en sus apariciones y hay que decirlo, ha terminado por opacar al príncipe de Gales, William. Si no es por su sonrisa o por la cercanía con las personas que encuentra a su paso, es por los atuendos que lleva y que terminan marcando la tendencia de la moda.

El príncipe William encerró a Kate, princesa de Gales, por celos Fotografía por: GettyImages

EN los últimos siete eventos a los que ha acudido Kate, en compañía de William eso es lo que ha ocurrido inevitablemente. No obstante, hoy ha trascendido en varios medios británicos que la princesa no acudirá, por el momento a más eventos públicos y estará recluida en el castillo por unas cuantas semanas. Si bien la versión más política que se maneja es que estará acompañando y ayudando a su hijo mayor, el príncipe George, futuro rey de Inglaterra, a estudiar para los exigentes exámenes que tendrá que presentar en breve para entrar en un claustro de estudiantes de grado superiores, también han surgido otras hipótesis, que no dejan bien parado a William.

S habla de que el príncipe de Gales estaría incómodo y bastante celoso con la popularidad de su esposa, quien en las encuestas siempre encabeza como la más querida por los británicos dentro de los miembros de la realeza, y por ello, habría exigido a Kate tener un papel más discreto en lo que queda del año y manejar un perfil bajo.

Adicionalmente, según menciona El especial “El príncipe Guillermo le ha puesto limitaciones a la hora de vestir, porque supuestamente no quiere que la atención de los actos oficiales se desvíe a cuestiones beauty (de moda)”.

El diario ‘The Telegraph’, indicó que hay órdenes directas en Buckingham para que Kate Middleton no figure y eso se verá en los Premios Earthshot. El año pasado la princesa fue la estelar de dicha velada en Boston, enfundada en un espectacular vestido verde que captó la atención de ellos.

