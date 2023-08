El príncipe Harry y Meghan Markle tienen nuevo proyecto: ¿viene otra polémica?

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se ponen en marcha después del sonado escándalo de la cancelación de su contrato con Spotify. La pareja, que protagoniza los rumores de su inminente separación, un cambio de domicilio y la ruina económica, está dispuesta a cumplir con su contrato con Netflix.

De acuerdo con The Sun, el hijo y la nuera del rey Carlos III adquirieron los derechos del libro Meet me at the lake, pues desean convertirlo en una de las películas del catálogo de la famosa plataforma.

Te puede interesar: Meghan y Harry estarían pensando en cambiar de casa, ¿cuáles son sus planes?

Según los medios, Harry y Meghan adquirieron los derechos de un famoso libro para llevarlo a la pantalla en Netflix. Fotografía por: Getty Images

El escrito de Carley Fortune tiene muchos aspectos que los medios relacionan de inmediato con la vida de Meghan y Harry: la historia se desarrolla en Canadá, país donde la ahora ex actriz grababa la serie Suits, la progenitora de la protagonista muere en un accidente, como sucedió con Lady Di, quien falleció de la misma manera en 1997, explora conflictos de la infancia, tema relacionado con Harry, y los personajes centrales del escrito se conocen cuando tenían 30 años, década en la que también los padres de Archie y Lilibet comenzaron su idilio, que terminó en su boda, celebrada el 19 de mayo de 2018.

Te puede interesar: Meghan Markle protagonizaría película que hizo famosa a desaparecida cantante

El príncipe Harry hablaría de sus traumas de infancia

La nueva aventura del hijo menor del rey Carlos III y su esposa, se suma a los múltiples proyectos en los que se dice, están involucrados: el posible protagónico de Meghan en la secuela de El guardaespaldas, marcando así su regreso a la actuación, y el documental que Harry proyectaría filmar en África.

Por ahora, la historia de Meet me at the lake, que ostenta la fama proporcionada por su aparición en el listado de Bestsellers del New York Times, tiene hablando a los expertos en realeza, quienes pronostican que podría estar cerca un nuevo choque de los duques de Sussex con la monarquía inglesa, por cuenta de los conflictos de infancia, que al parecer hacen parte de la trama y que podrían confrontar al príncipe Harry con su historia personal, hecho que puede resultar benéfico para él, pero que podría hacer pensar a la familia real que, nuevamente, el hermano del príncipe William estaría usando temas privados de su entorno para crear su contenido, como sucedió con el documental Harry & Meghan y Spare, su autobiografía.