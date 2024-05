El príncipe Harry está en Londres, pero el rey Carlos III no lo atenderá ¿por qué?

En un vuelo comercial procedente de Los Ángeles llegó esta semana el príncipe Harry a Inglaterra. El llamado duque de Sussex aterrizó en su país sin su esposa Meghan ni sus hijos, Archie y Lilibeth. Aunque la agenda oficial del hijo menor del rey Carlos III tiene que ver con los Juegos Invictus a los que Harry está vinculado desde su creación se sabe que el príncipe quería reunirse con su padre.

Hay quienes dicen que no ir con Meghan a Inglaterra era parte del plan para que el rey no se opusiera a su visita.

No obstante ya es oficial que Carlos III, quien retomó su agenda de actividades reales el pasado 30 de abril, no verá a su hijo, que estará hasta el jueves en tierras inglesas.

También te puede interesar: Supuesto amante de la reina Letizia anuncia miniserie y documental para el 2025 ¿Dónde se verá?

Según informa el tabloide Daily Telegraph y otros reputados medios la reunión no se dará porque el Rey tiene una “agenda muy apretada”.

Harry confía en que pronto podrá ver a su padre, el rey Carlos III

“En respuesta a las muchas preguntas y a la continua especulación acerca de si el duque se reunirá o no con su padre mientras se encuentra esta semana en el Reino Unido, desafortunadamente no será posible debido al programa lleno de Su Majestad”, indicó un portavoz del príncipe que cita el periódico a raíz de los interrogantes sobre por qué estando en Londres, Harry no verá a su padre.

La última vez que Harry y Carlos III se vieron fue en febrero pasado. Fotografía por: Getty

La fuente agregó que “el duque, por supuesto, es comprensivo con la agenda de compromisos y otras prioridades varias (del rey) y confía en verlo pronto”.

Sin embargo, la imposibilidad de una reunión entre padre e hijo ha despertado suspicacias y reavivado rumores de la intolerancia que Carlos siente ahora por su hijo, después de todo lo que ha ocurrido desde que Harry y su esposa decidieron abandonar Inglaterra, instalarse en América y renunciar a su rol como miembros de la monarquía británica. También es un hecho que el príncipe William tampoco tendrá un encuentro con su hermano menor. Ya ha trascendido que el futuro rey de Inglaterra también está muy molesto con las actuaciones, comentarios y publicaciones de Harry en entrevistas y documentales donde ha expuesto la vida de los miembros de la familia.

Recordemos que Harry solo ha visto a su padre una vez luego de que el segundo anunciara al mundo que padece de cáncer. Este encuentro fue breve y duró menos de 45 minutos. La cita fue en Clarence House, donde reside Carlos cuando está en Londres. Por su parte Kate, cuñada de Harry, también está en tratamiento contra el mal. En los dos casos palacio no ha especificado qué tipo de cáncer padecen el rey y la princesa de Gales.

Podría interesarte: Así se vería Kate Middleton, futura reina de Inglaterra, en 30 años, según IA

Harry se reunirá con Meghan en Nigeria

Volviendo a la estadía de Harry en Inglaterra se sabe que ya pronunció un primer discurso en la apertura de los Juegos, en los que participan exmilitares de guerra heridos en combate.

El miércoles 8 de mayo Harry asistió a un acto de Acción de Gracias para marcar el décimo aniversario de los Juegos en la Catedral de San Pablo, en Londres, donde estuvo a cargo de una lectura.

Este jueves terminarán los actos en tierras británicas que llevaron al duque de Sussex a su país y luego, volará a Nigeria, allí se reunirá con su esposa y sus dos hijos. También allí habrá eventos de los Invictus.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento