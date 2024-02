El príncipe Harry dejaría Estados Unidos para volver a Inglaterra, ¿sin Meghan?

Desde que en el 2020 Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, decidieron apartarse de la familia real británica y buscar nuevo país de residencia, se pensaba que la posibilidad de su regreso a tierras inglesas sería imposible. Y esa imposibilidad se fue acrecentando a medida que los duques de Sussex hicieron entrevistas, dieron declaraciones en documentales y hasta publicaron un libro señalando a la familia Windsor de conductas repugnantes como racistas, distantes y crueles.

El texto en La sombra, editado por el propio Harry, reveló momentos íntimos de la familia real que nadie hubiera imaginado. Allí el hijo menor de Lady Di asegura que William se casó con Kate en estado de embriaguez, por ejemplo.

En términos generales los duques de Sussex fueron declarados por los súbditos personas no gratas y calificativos como desagradecidos han sido los que se han empleado para señalarlos. Una reciente encuesta hecha en Reino Unido ubicó a Meghan y a su esposo Harry como las personas menos queridas del reino. Ni siquiera cuando murió Isabel II, abuela de Harry, se vislumbró una reconciliación entre el joven príncipe y su parentela.

Hoy Harry vive en Montecito California junto a su esposa y sus pequeños Archie y Lilibeth. El actor de coronación de Carlos III, padre del príncipe, tampoco pareció mejorar la tensa relación. De hecho, Harry acudió solo a la ceremonia y le fue dada una silla alejada del resto de la familia.

No obstante, la noticia de que Carlos III tiene cáncer, ocurrida a comienzos de febrero, y enfrenta un tratamiento, ha sido la semilla milagrosa. A solo 24 horas de conocerse esta novedad Harry voló hasta Londres y visitó a su padre para manifestarle su solidaridad. Se sabe que dentro de lo que hablaron, el duque de Sussex se puso a disposición de su padre y al parecer, Carlos III le habría planteado la posibilidad de un regreso que implicaría dejar atrás la historia de tensión y acusaciones.

Ahora, según The Post, Harry después de esa cita que duró menos de una hora, estaría muy entusiasmado con la idea de regresar a su terruño y lo haría no solo, como lo ha hecho ni tampoco ocasionalmente, sino de repente del todo, y con su familia, es decir dejaría su mansión en California.

A Meghan no le agradaría el regreso a Inglaterra pero ¿Le tocaría?

The Post también indica que a pesar de los rumores de que Meghan ha limado asperezas con Carlos III e incluso con Kate con llamadas empáticas que ellos han respondido, no estaría nada feliz con esa posibilidad, sin embargo, en vista de la delicada situación del rey no tendría cómo refutar la decisión de su marido.

“Harry está muy interesado en que toda su familia se una a él”, dijo una fuente al medio. “Es importante para él que muestren un frente unido y se concentren en construir puentes con el resto de la familia real”, complementó la fuente consultada.

Page Six también reportó que el regreso de los duques de Sussex a Inglaterra estaría sobre el tapete como una gran posibilidad, lo cual es toda una noticia, ya que desde el famoso Megxit, como se llamó a la salida de los duques de Inglaterra, ocurrió ellos pregonaron que la separación de la parentela real sería para siempre.

