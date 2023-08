El día en el que la princesa Diana bailó con John Travolta, su amor platónico

El 31 de agosto de 1997 la noticia del fallecimiento de la princesa Diana impactó al mundo. Hoy, 26 años después, Lady Di, como también se le conocía, sigue siendo recordada por su infinita gracia y belleza. Su imagen sigue guardada en el corazón de millones de personas.

John Travolta, es una de las figuras que no se olvida de ella. Y no es para menos, pues tuvo la oportunidad de cumplir el sueño de muchos: bailar con la princesa. El momento quedó inmortalizado en fotografías que se hicieron famosas en internet.

En las imágenes se les ve vistiendo trajes negros y sonriendo mientras se ven a los ojos. Lady Di lucía un vestido diseñado por Victor Edelstein y un collar de perlas y zafiros.

¿Qué pasó en la noche en la que John Travolta bailó con la princesa Diana?

Travolta se acuerda de ese momento como si hubiera sido ayer, de hecho, ha relatado lo que ocurrió ese día en diferentes entrevistas con la prensa internacional. Por aquel entonces, el protagonista de la popular película Grease tenía 31 años de edad. Diana, por su parte, tenía 24. Según varios medios de comunicación del mundo, la princesa era seguidora de Travolta, incluso, afirman, él era un “amor platónico” para ella.

Tal y como lo contó en una conversación con la revista Esquire, el príncipe Carlos y la princesa de Gales habían sido invitados a una recepción ofrecida en su honor por parte de Ronald Reagan, Presidente de los Estados Unidos. Corría el mes de noviembre de 1985.

Los príncipes llegaron hasta la Casa Blanca, en Washington D.C., en donde también se encontraba Travolta, pues también había sido invitado a participar de la especial velada.

“No recuerdo que me pidieran que la invitara a bailar. Tuve el gran privilegio y honor de haber tenido este momento (...) Tenía que dirigir el baile y asegurarme de que nos divirtiéramos. Fue la parte más fácil, pero saludar a Diana adecuadamente, tener la confianza suficiente e invitarla a bailar, todo esto fue una tarea difícil”, contó.

Según Travolta, la princesa se sonrojó levemente ante su propuesta, pero no dudó mucho para decirle: “me encantaría”.

“Recuerdo la decoración. Estábamos en la Casa Blanca. Era medianoche. La escena es como un sueño. Me acerco a ella, le toco el codo, la invito a bailar. Ella se da la vuelta y me regala esa sonrisa cautivadora, solo un poco triste, y acepta mi invitación. Y ahí estábamos, bailando juntos como si fuera un cuento de hadas. ¿Quién podría imaginar que me pasaría algo así algún día? Fui lo suficientemente inteligente como para registrar esto en mi memoria como un momento mágico muy especial“, reveló.