¿Dónde está Kate Middleton y por qué no aparece desde el 2023?¿se agravó su salud?

Desde el pasado 25 de diciembre nadie ha visto a Kate Middleton, la princesa de Gales. Ese día apareció, como es habitual en ella, elegantemente vestida con un modelo azul oscuro, botas negras y muy bien abrigada. Iba rumbo al servicio religioso de Navidad, junto a su esposo, el príncipe William, sus hijos George, Louis y Charlotte, a quien llevaba de la mano. Las imágenes la mostraron feliz y radiante, como generalmente es captada la princesa y futura reina de Inglaterra. La familia fue fotografiada cerca de miembros reales como el rey Carlos III y la reina Camila. A su paso Kate, recibió flores y saludó a algunos súbditos.

El año comenzó y los reporteros no volvieron a ver a Kate. Se tuvieron noticias de ella el pasado 17 de enero. El palacio de Kensington publicó un comunicado para dar a conocer que la princesa se sometería a una intervención quirúrgica en el abdomen y que volvería a sus funciones después de la pascua de Semana Santa, es decir, a comienzos de abril. A partir de ese momento, los rumores sobre un delicado estado de la salud de la princesa comenzaron a abundar. No obstante, la corona no emitió ningún comunicado adicional. Solo se ha sabido de declaraciones individuales, que le restan importancia a los rumores y limitan la salud de la princesa a una situación de normalidad.

LA última vez que se vio a la princesa de Gales fue en la Navidad del 2023. esta es una de las imágenes de ese día Fotografía por: Stephen Pond

Algunas informaciones hablaron incluso de un posible cáncer, versión que con el paso de los días, perdió fuerza.

El 29 de enero la corona dio a conocer que Kate abandonó la clínica de Londres y que estaría cuidándose en su casa. Curiosamente, en este mismo lugar ingresó Carlos III, su suegro, primero a hacerse un procedimiento por agrandamiento de próstata. Hubo foto cuando fue dado de alta. Luego, el rey dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer. A pesar de la gravedad de la noticia, a Carlos III si se le ha captado en imágenes en este tiempo.

Por el contrario, no hay evidencia de la salida del hospital de Kate ni en fotos ni en video. Se dice que salió del recinto en un carro con vidrios oscuros y por el parqueadero.

¿Príncipe William incumple compromiso por gravedad de Kate?

Al cumplirse un mes luego de su salida y ante la no llegada del príncipe William, este 26 de febrero a un servicio religioso, en memoria del difunto rey Constantino II de Grecia, donde daría un discurso, ya que era ahijado de bautizo del monarca, comenzaron a abundar las teorías acerca del verdadero estado de salud de Kate, princesa de Gales.

Algunos dijeron que William no fue al servicio porque estaba afectado por la muerte de Thomas, el esposo de su prima Lady Gabriella, quien fue hallado muerto en su casa, el domingo 25. No obstante fuentes cercanas a Palacio negaron esto. Solo explicaron que William no acudió por motivos personales, que añadieron más suspicacia a toda la situación.

No hay duda de que el panorama en casa de los Windsor, con respecto a Kate, es extraño, por no decir sospechoso. Aunque el comunicado inicial dejó claro que la princesa solo volverá a sus eventos y funciones después de Semana Santa, los medios británicos no se explican por qué nadie ha visto a la princesa.

¿Dónde está la princesa de Gales? ¿Peligra la salud de Kate y la Corona lo oculta?

Los interrogantes sobre el lugar donde estaría la princesa, su verdadero estado de salud e incluso las razones para que la Corona no habla al respecto se han desatado. La periodista española Concha Calleja, aseguró en el programa Fiesta de la cadena española Telecinco que “los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones”; y que “hubo que intubarla y hubo que inducirle un coma”, según publicó 20 Minutos.

Luego, en lo que muchos califican teorías conspirativas y disparatadas, comenzaron distintas versiones.

The Cut publicó que detrás de la inusual situación hubo un estiramiento facial en el rostro de Kate, que no salió como se esperaba y llevó a la princesa a un coma. Algunos fueron más allá e incluso mencionaron la posibilidad de que estaría muerta o que se estaría divorciando del príncipe William.

Nuevamente, Kensington guarda silencio oficial, pero de manera individual ofrece declaraciones a distintos medios, eso sí, sin dar mayores detalles.

Un representante de Kate Middleton dijo a Page Six este jueves de febrero 28 que la princesa “está bien” y que “el Palacio de Kensington dejó claro en enero los cronogramas de recuperación de la princesa” y reiteró que sólo se brindarían actualizaciones significativas.

“Es una tontería total. Esa periodista (refiriéndose a la española) no hizo ningún intento por verificar los hechos que mencionó con nadie del staff (de Kensington, residencia de los príncipes de Gales). Es fundamentalmente, totalmente inventado, y usaré un inglés cortés aquí: no es el caso en absoluto”, dijo otro integrante del equipo del palacio a The Times, según dio a conocer People.

A pesar de esos esfuerzos de la Corona por dar declaraciones puntuales a distintos medios, la preocupación persiste. La ausencia prolongada, aunque anunciada, sigue generando rumores que solo quedarán silenciados cuando aparezca una imagen de Kate, así sea en uno de los jardines de palacio o por qué no en la puerta explicando que solo está cuidando de su posoperatorio.

