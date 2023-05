Coronación de Carlos III: los artistas que rechazaron cantar y los que sí estarán

Carlos III tendrá un concierto en su honor un día después de la coronación y ya hay nómina de artistas que estarán Fotografía por: Getty Images

Este 6 de mayo el otrora príncipe Carlos, ahora rey Carlos III será coronado como el monarca de Gran Bretaña, a su lado será también entronizada como reina consorte, su esposa Camila. Los preparativos para el evento, que se constituye en el más importante del país, que no había vivido una ceremonia de este tipo desde 1953, cuando Isabel II fue coronada, están en marcha. Los festejos que congregarán a más de 20 mil personas en distintos escenarios a lo largo del fin de semana próximo, también incluirán un concierto que se ofrecerá en el castillo de Windsor, el domingo 7 de mayo. El recital se llamará “The Coronation Concert” y se podrá ver a través de la señal de la BBC.

Hay que señalar que, aunque la nómina de artistas ya está confirmada, llegar a ella no fue tan sencillo, pues a diferencia de lo que se puede pensar, no todos sienten privilegio al cantar frente al máximo monarca británico. Aunque se excusaron por problemas de agenda, una aparente solidaridad por la figura de Diana de Gales, habría influido para que artistas como Elton John y Adele no asistieran. Recordemos que fue justamente Elton quien cantó en el funeral de Lady Di el tema Candle in the Wind, con una letra adaptada para la ocasión. El cantante amablemente declinó la invitación y aseguró tener concierto en Alemania. Ed Sheeran y Harry Styles también rechazaron el ofrecimiento, como previamente lo hicieron las Spice Girls.

Los que sí aceptaron y ya es oficial que celebrarán al nuevo rey, son Katy Perry, Lionel Richie, la agrupación Take That y Andrea Bocelli. Aún no se confirma la participación de Robbie Williams. Tanto Katy como Lionel conocen al Rey de tiempo atrás. La cantante ha sido embajadora de The British Asian Trust, una organización benéfica cofundada por Carlos para abolir la pobreza en Asia. Richie fue nombrado primer embajador global y primer presidente del grupo de embajadores globales de The Prince’s Trust, en 2019, fundación que el rey creó en 1976 para dar apoyo a los jóvenes vulnerables.

Junto a ellos estará el Coro de la Coronación, formado por 300 personas, dirigidas por Amanda Holden y Motsi Mabuse; el barítono galés Sir Bryn Terfel, la cantautora británica Freya Ridings y el pianista de soul Alexis Ffrench. El espectáculo, organizado y retransmitido por la BBC, contará con un espectáculo de luces, pantallas de drones, láser, proyecciones y juegos de iluminaciones.

