Carlos y Camila le hicieron fuerte desplante a la hija de Harry en su cumpleaños

El 4 de junio Lilibeth Diana, la hija del príncipe Harry y Meghan Markle cumplió 2 años. La niña, bautizada así en honor a su bisabuela, la fallecida reina Isabel II, y a su abuela, la inolvidable princesa Diana, lo celebró en una fiesta que Meghan le organizó en la fabulosa mansión de los duques de Sussex en Montecito. Entre los invitados al festejo estuvieron los tres hijos de Zara y Mike Tindall, Mia, Lena y Lucas; las hijas de Peter Phillips y Autumn Kelly, Savannah e Isla; el padrino del príncipe Archie, Charlie Van Strauzee y su hermano Tom, quien es padrino de la princesa Charlotte, hija de William y Kate.

“Fue una fiesta encantadora y tenía todo lo que esperarías de la fiesta de cumpleaños de una niña. La idea era que fuera muy relajado e informal, con la gente libre de entrar y salir cuando quisiera”, dijo una fuente al diario The Sun, sobre la celebración.

Los orgullosos padres subieron un post de felicitación a la cuenta que manejan desde que salieron del Reino Unido y que no está vinculada a la realeza. La pareja escribió: “Feliz cumpleaños a la princesa Lilibeth Diana, que hoy cumple dos años”.

Hace un año, cuando la pequeña cumplió su primer año lo celebró en los jardines de Frogmore Cottage, en Windsor, y junto a Isabel II, pues su cumpleaños coincidió con el jubileo de la monarca, que cumplió 70 años en el trono. Aunque no hubo imágenes oficiales del cumpleaños con la reina, entre otros aspectos porque Isabel II no deseaba contribuir a hacer material que luego se convirtiera en patrimonio de Harry para uno de sus libros o documentales. En palabras claras, la reina no posó junto a la niña, pese a que Harry le insistió una y otra vez. No obstante, si dedicó palabras a la pequeña. El año pasado Carlos, hoy rey, y William, príncipe de Gales, no acudieron a la celebración, pero todos dedicaron palabras a quien era la más pequeña de la familia en su día.

Este fue el desplante de los reyes y los príncipes a Lilibeth

Este año, por el contrario, los medios británicos han registrado que los reyes, o sea el abuelo Carlos III y la abuelastra Camila, así como los tíos, es decir el príncipe William y la princesa Kate, no dedicaron ninguna palabra de felicitación, como suelen hacerlo cuando alguien de la familia tiene un logro o cumple años.

Esta actitud no es otra cosa, según lo que dicen expertos, una muestra de la distancia que Carlos III tiene con Meghan y con sus hijos. Con Harry, aunque ha habido algunos acercamientos, también prefiere no dar oportunidad a reuniones o charlas que en el futuro se conviertan en material de un lanzamiento que el hijo menor de Diana quiera hacer.

Príncipe Harry llegó hoy a Londres

Por ahora Harry voló a Londres, apenas terminó el festejo de Lilibeth, para presentarse en el tribunal, a propósito de la demanda que él puso contra uno de los gigantes de la información británica, a quien acusó de obtener y publicar información suya mediante interceptaciones de llamadas. Ha trascendido que pese a estar a pocos metros del palacio, Harry no se reunirá con su padre, el rey, ni con su hermano y una vez hecha su declaración regresará a su casa en California.

